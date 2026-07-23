DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
BEII MEMEXCPAB DLD EUR IE000G5IRXXX BAW/UFN
BEII MEMEXCPAB DLD USD IE000G5IRXXX BAW/UFN
BEII MEMEPAB DLA EUR IE000GLIXXXX BAW/UFN
BEII MEMEPAB DLA USD IE000GLIXXXX BAW/UFN
BEII MEMEXCPAB DLA EUR IE000M4Z0XXX BAW/UFN
BEII MEMEXCPAB DLA USD IE000M4Z0XXX BAW/UFN
BEII MEMEXCPAB EOA EUR IE000Y65FXXX BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
BEII MEMEXCPAB DLD EUR IE000G5IRXXX BAW/UFN
BEII MEMEXCPAB DLD USD IE000G5IRXXX BAW/UFN
BEII MEMEPAB DLA EUR IE000GLIXXXX BAW/UFN
BEII MEMEPAB DLA USD IE000GLIXXXX BAW/UFN
BEII MEMEXCPAB DLA EUR IE000M4Z0XXX BAW/UFN
BEII MEMEXCPAB DLA USD IE000M4Z0XXX BAW/UFN
BEII MEMEXCPAB EOA EUR IE000Y65FXXX BAW/UFN
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