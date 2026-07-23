Cloud-native Plattform MAVcore als führender Anbieter für IMS- und Voice-Core-Lösungen ausgezeichnet

RICHARDSON, Texas, July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das Softwareunternehmen, das Telco-First-, cloud-native und AI-by-Design-Mobilfunknetze entwickelt, hat heute bekanntgegeben, dass GlobalData seine cloud-native IMS- und Voice-Services-Plattform MAVcore im Bericht IMS and Voice Core: Competitive Landscape Assessment (Juni 2026) mit "sehr gut" bewertet hat. Damit zählt Mavenir gemeinsam mit Nokia, ZTE und Ericsson zu den am höchsten bewerteten Anbietern von IMS- und Voice-Core-Lösungen der Branche.

Der Bericht bewertete die Anbieter anhand von fünf Kriterien: Lösungsarchitektur, Plattform und Performance, Funktions- und Anwendungsunterstützung, Interoperabilität sowie Implementierungserfahrung. MAVcore erhielt in allen fünf Kategorien eine Bewertung von "gut" bis "sehr gut".

Quelle: GlobalData, IMS and Voice Core Competitive Landscape Assessment, Juni 2026.

Lösungsarchitektur: sehr gut. MAVcore wurde von Grund auf als cloud-native, auf Microservices basierende IMS-Lösung entwickelt, die speziell für VoLTE- und 5G-Sprachdienste konzipiert ist. Eine einheitliche Codebasis erleichtert die Migration von NFV-basierten Bereitstellungen zu vollständig containerisierten Versionen.

Plattform und Performance: sehr gut. Die hochgradig entkoppelte Architektur lässt sich für jede Funktion unabhängig skalieren. Dadurch können Netzbetreiber ihre Ressourcen je nach Anwendungsfall optimieren und sich an veränderte Datenverkehrsmuster anpassen, ohne Leistungseinbußen hinnehmen zu müssen.

Interoperabilität: sehr gut. MAVcore bietet bewährte Multi-Vendor-Integration über Richtlinien-, Signalisierungs-, Medien- und Geräteökosysteme hinweg - eine entscheidende Voraussetzung für die Multi-Vendor-Netze, die heute von den meisten Netzbetreibern eingesetzt werden.

Funktions- und Anwendungsunterstützung: gut. MAVcore bietet die zentralen IMS-Funktionen und Zusatzdienste, die Netzbetreiber für VoLTE- und 5G-Sprachdienste benötigen.

Implementierungserfahrung: gut. Mavenir hat sein Sprachgeschäft auf mehr als 50 Kunden weltweit ausgebaut, darunter bedeutende Greenfield-Implementierungen sowie Sprachtransformationsprojekte mit etablierten Kommunikationsdienstleistern (CSPs).

Neben den fünf bewerteten Kategorien hob GlobalData zudem die KI-Roadmap von Mavenir hervor. Im Fokus stehen KI-gestützte Dienste für Telefongespräche, darunter Simultanübersetzung, agentenbasierte Assistenten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Transkriptionsfunktionen. Damit adressiert Mavenir nach Einschätzung von GlobalData das derzeit am schnellsten wachsende Marktsegment im Bereich Sprachdienste. Darüber hinaus sorgen die Lösungen von Mavenir für Signalisierungssicherheit, Spam-Erkennung und Betrugsprävention für eine zusätzliche Differenzierung und schaffen die Grundlage für innovative Mehrwertdienste.

Da sich die Sprachkommunikation zunehmend von der Interaktion zwischen Menschen hin zur Interaktion zwischen Menschen und KI-Agenten entwickelt, wird Mavenir auch künftig in cloud-native Architekturen und KI-gestützte Dienste investieren. Damit unterstützt das Unternehmen Netzbetreiber dabei, ihre Sprachnetze zu modernisieren und neue Umsatzpotenziale zu erschließen.

"Die Auszeichnung mit der Bewertung,sehr gut' durch GlobalData bestätigt unsere Investitionen in eine cloud-native Spracharchitektur", so Sachin Karkala, EVP & General Manager, IMS & RAN bei Mavenir. "Während Netzbetreiber weltweit ihre veralteten Netze außer Betrieb nehmen und Sprachdienste mithilfe KI-gestützter Anwendungen monetarisieren möchten, schafft der konsequent cloud-native Ansatz von Mavenir die Voraussetzungen dafür, dass unsere Kunden Innovationen schneller umsetzen und ihre Netze zuverlässig skalieren können."

"Mavenir hat seine cloud-native IMS-Lösung von Grund auf für VoLTE- und 5G-Sprachdienste entwickelt", so Andy Hicks, Senior Principal Analyst bei GlobalData. "Diese Architektur sowie der Kundenstamm von inzwischen mehr als 50 Sprachkunden weltweit gehören zu den Faktoren, die Mavenir in der diesjährigen Bewertung die Einstufung,sehr gut' eingebracht haben."

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Expertise des Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über 50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

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