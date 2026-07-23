The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.07.2026
ISIN Name
DE000DK00XXX DEKA AD FESTZINS 21/26
XS2360795XXX VERTEX CAP. 21/26 REGS
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA07U/22
CH0522158XXX BASELLD.KBK 22/26
US025816DXXX AMER.EXPRESS 23/27 FLR
CH1118223XXX GLARNER KTBK 21/31
XS2366272XXX CHALCO HK IN. 21/26
DE000DK00XXX DEKA DL FESTZINS 21/26
PTEDPROM0XXX EDP 21/81 FLR
XS2368038XXX LAI SUN MTN 21/26
US904764AXXX UNILEVER CAP. 16/26
US025816DXXX AMER.EXPRESS 23/27 FLR
XS1090449XXX NET4GAS 14/26 MTN
XS1451270XXX CHINA RAI.XU.CO. 16/26
DE000NLB2XXX NORDLB IS.16/26
XS2210044XXX EUROFIMA 20/26 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.07.2026
ISIN Name
DE000DK00XXX DEKA AD FESTZINS 21/26
XS2360795XXX VERTEX CAP. 21/26 REGS
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA07U/22
CH0522158XXX BASELLD.KBK 22/26
US025816DXXX AMER.EXPRESS 23/27 FLR
CH1118223XXX GLARNER KTBK 21/31
XS2366272XXX CHALCO HK IN. 21/26
DE000DK00XXX DEKA DL FESTZINS 21/26
PTEDPROM0XXX EDP 21/81 FLR
XS2368038XXX LAI SUN MTN 21/26
US904764AXXX UNILEVER CAP. 16/26
US025816DXXX AMER.EXPRESS 23/27 FLR
XS1090449XXX NET4GAS 14/26 MTN
XS1451270XXX CHINA RAI.XU.CO. 16/26
DE000NLB2XXX NORDLB IS.16/26
XS2210044XXX EUROFIMA 20/26 MTN
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