Die Deutsche Börse hat im Rahmen der laufenden Berichtssaison nun ebenfalls ihre Bücher geöffnet und positiv überrascht. In fast allen Geschäftsbereichen sprudeln die Erlöse, der Vorstand hat in der Folge den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 in Teilen erhöht.Kurz und knapp:• Die Deutsche Börse steigerte im zweiten Quartal Nettoerlöse, EBITDA und Gewinn deutlicher als erwartet.• Der Konzern erhöhte den Ausblick für das Treasury-Ergebnis auf mehr als 700 Millionen Euro.• Mit der geplanten Übernahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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