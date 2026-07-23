Die Tencent-Aktie ist am Mittwoch um satte sieben Prozent abgestürzt, nachdem Sorgen um schwächelnde Gaming-Umsätze aufgekommen waren. Einen Tag später meldet sich die Citigroup zu Wort und hält die Bedenken nicht nur für überzogen, sondern bewertet den Rücksetzer sogar als attraktive Einstiegsgelegenheit.Zwar deuten Daten von Sensor Tower darauf hin, dass die Bruttoerlöse der Spiele im zweiten Quartal rückläufig gewesen sein könnten, allerdings bilde diese Datenbasis nicht das vollständige Bild ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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