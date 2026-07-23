DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet hat im zweiten Quartal ein Umsatzwachstum von 24 Prozent verzeichnet, angetrieben durch ihr boomendes Cloud-Geschäft. Der freie Cashflow des Unternehmens fiel jedoch negativ aus, da es weiterhin stark in Rechenzentren für Berechnungen im Bereich der künstlichen Intelligenz investierte. Der Umsatz von Alphabet belief sich auf 119,8 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Das Cloud-Geschäft trug 24,8 Milliarden Dollar und das Suchgeschäft 63,3 Milliarden Dollar bei. Der Nettogewinn für den Zeitraum von April bis Juni betrug 112,1 Milliarden Dollar und lag damit ebenfalls über den Analystenerwartungen. Google hat in den letzten Monaten versucht, im KI-Wettlauf aufzuholen. Das Unternehmen veröffentlichte im November ein Modell namens Gemini 3, das mit den Spitzenangeboten von OpenAI und Anthropic konkurrenzfähig war, ist aber seitdem hinter die führenden Entwicklungen zurückgefallen. Unterdessen hat das boomende Cloud-Geschäft des Unternehmens dessen Aktie gestützt. Um den Ausbau seiner Rechenzentren zu finanzieren, kündigte Google im vergangenen Monat eine Kapitalerhöhung in Höhe von 85 Milliarden Dollar an. Das Unternehmen plant für dieses Jahr Investitionen von bis zu 190 Milliarden Dollar, die größtenteils zur Unterstützung seiner KI-Bestrebungen dienen sollen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 2Q

12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 2Q

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q

13:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 2Q

22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Vorwoche PROGNOSE: 212.000 zuvor: 208.000

ÜBERSICHT INDIZES

Index zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 7.525,00 -0,2 E-Mini-Future Nasdaq-100 29.095,75 -0,3 S&P/ASX 200 (Sydney) 8.839,00 +0,2 Topix-500 (Tokio) 4.045,80 +0,3 Kospi (Seoul) 7.080,19 +4,2 Shanghai-Composite 3.870,14 +0,1 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.190,13 +1,2

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Börsen in Ostasien und Australien bewegen sich am Donnerstag im Spannungsfeld aus KI-Hoffnungen und der Unsicherheit über den Ausgang des Iran-Kriegs. Gesucht sind Aktien des Chipsektors, die von ermutigenden Zahlen und Ausblicken großer US-Technologieunternehmen profitieren. Positiv wird vor allem die Ankündigung der Google-Mutter Alphabet aufgenommen, die KI-bezogenen Ausgaben zu erhöhen - trotz der Sorge über die steigenden Kosten. In Seoul steigen die Chip-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix um 3,4 und 4,3 Prozent. Sie gelten als potenzielle Nutznießer der höheren Ausgaben von Alphabet für Chips und Server. Gestützt werden die Titel auch durch Wirtschaftsdaten. Zwar hat sich das Wachstum der südkoreanischen Wirtschaft im zweiten Quartal verglichen mit dem ersten Vierteljahr verlangsamt, es zeigte sich jedoch widerstandsfähiger als angenommen, da rege Chip-Exporte den schwachen privaten Konsum und die geringen Bauinvestitionen ausglichen. Auch in Tokio gehören Chipwerte zu den Gewinnern. Renesas steigen um 1,1, Lasertec um 4,7 und Advantest um 3,7 Prozent. In Hongkong erholen sich die am Mittwoch abverkauften Aktien von Tencent um 2 Prozent. Gefragt sind ferner Lenovo (+3,4%) und Minimax (+1,8%). Beide Titel hatten jedoch zunächst stärker zugelegt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 52.218,58 -0,0 -6,06 52.224,64 S&P-500 7.498,96 -0,1 -10,24 7.509,20 NASDAQ Comp 25.690,90 -0,6 -146,30 25.837,21 NASDAQ 100 28.998,10 -0,5 -157,08 29.155,18 Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,09 Mrd 1,16 Mrd Gewinner 1.204 1.514 Verlierer 1.549 1.247 Unverändert 84 98

Wenig verändert - Marktteilnehmer sprachen von Zurückhaltung im Vorfeld der anstehenden wichtigen Quartalszahlen aus dem Technologiesektor. Investoren kehrten vor den wichtigen Quartalszahlen wieder zu KI-Titeln zurück, wobei Alphabet der nächste wichtige Test für die Investitionsbereitschaft und die Monetarisierung von Cloud bzw. KI ist", hieß es von der Tickmill Group. Bremsend wirkte auch die anhaltende Eskalation im Iran-Krieg. Super Micro Computer sprangen 19,8 Prozent nach oben. Der Umsatz des Konzerns lag im vierten Geschäftsquartal zwar am unteren Ende des Prognosekorridors, die Bruttomarge fiel jedoch etwa doppelt so hoch aus. Überdies berichtet das Unternehmen über kurzfristige Aufträge von über 60 Milliarden Dollar. Die Aktien der Wettbewerber Dell und Hewlett-Packard Enterprise stiegen um 9,3 bzw. 3 Prozent. AT&T gewannen 3,5 Prozent. Das Telekommunikationsunternehmen hatte im zweiten Quartal einen Rekord bei kombinierten Nettozugängen bei Glasfaser und Fixed Wireless verbucht. GE Vernova verloren 8,7 Prozent. Das Energieunternehmen enttäuschte im zweiten Quartal mit der Gewinnentwicklung. Philip Morris International hatte im zweiten Quartal mehr umgesetzt. Der Tabakkonzern verdiente bereinigt zudem mehr als erwartet - der Kurs legt um 3,3 Prozent zu.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,30 +0,04 4,31 4,25 5 Jahre 4,40 +0,03 4,41 4,36 10 Jahre 4,66 +0,03 4,66 4,62

Die Renditen stiegen weiter, zehnjährige US-Staatsanleihen warfen mit 4,66 Prozent 3 Ticks mehr ab. Damit verharrten die Renditen am Zweimonatshoch. "Der Fokus des Marktes hat sich in den letzten 24 Stunden wieder auf die Inflation gerichtet", erläuterte Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank mit Blick auf die höchsten Ölpreise seit über einem Monat.

DEVISEN

EVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1428 +0,2 1,1410 1,1412 -2,7 EUR/JPY 186,39 +0,1 186,17 186,12 +1,3 EUR/GBP 0,8536 +0,1 0,8530 0,8525 -2,1 USD/JPY 163,07 -0,0 163,13 163,07 +4,1 USD/KRW 1.466,19 -0,7 1.477,12 1.478,99 +1,8 USD/CNY 6,7682 -0,1 6,7725 6,7722 -3,2 USD/CNH 6,7687 -0,1 6,7750 6,7720 -3,0 USD/HKD 7,8403 -0,0 7,8407 7,8397 +0,8 AUD/USD 0,7010 +0,2 0,6996 0,6998 +5,1 NZD/USD 0,5821 +0,1 0,5816 0,5822 +1,1 BTC/USD 65.607,68 -0,4 65.885,46 65.893,70 -25,2

Der Dollar trat auf der Stelle. Marktbeobachter sahen den Greenback aber mit steigenden Zinserwartungen kurzfristig im Aufwind.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.124,49 -0,1 -4,86 4.129,35 Silber 59,55 -0,3 -0,15 59,71 Platin 1.646,47 +0,1 1,72 1.644,75

Bei Gold nutzten Anleger die jüngsten Verluste zum Kauf - auch dank des schwächelnden Dollar; die Feinunze verteuert sich um 1,9 Prozent.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 88,15 +1,5 1,32 86,83 Brent/ICE 95,91 +2,0 1,84 94,07

Laut US-Außenminister Marco Rubio meint es der Iran mit Friedensgesprächen nicht ernst. Die Aussagen trieben die Ölpreise weiter nach oben. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent erhöhte sich um 2,4 Prozent auf 93,22 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

ARBEITSMARKT AUSTRALIEN

Der australische Arbeitsmarkt hat sich im Juni eindrucksvoll erholt. In dem Monat kamen 76.300 Stellen hinzu, fast viermal so viele wie von Ökonomen erwartet. Das Ergebnis unterstreicht die Widerstandsfähigkeit bei den Einstellungen trotz anhaltender internationaler Schocks, steigender Zinsen und nachlassendem Vertrauen bei Verbrauchern und Unternehmen. Trotz des Beschäftigungsanstiegs blieb die Arbeitslosenquote im Juni unverändert bei 4,4 Prozent und entsprach damit den Erwartungen der Volkswirte.

WIRTSCHAFTSWACHSTUM SÜDKOREA

Die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens wuchs im Zeitraum von April bis Juni um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal, nach einem revidierten Wachstum von 1,8 Prozent im ersten Quartal, wie aus vorläufigen Daten der Bank of Korea vom Donnerstag hervorgeht. Im Jahresvergleich wuchs die Wirtschaft im zweiten Quartal um 3,7 Prozent, nach einem revidierten Wachstum von 3,8 Prozent im Vorquartal. Die jüngsten Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt übertrafen die Markterwartungen. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten ein Wachstum von 0,4 Prozent im Quartalsvergleich und 3,4 Prozent im Jahresvergleich prognostiziert.

HYUNDAI

Der Nettogewinn fiel im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent auf 2,888 Billionen Won. Dies entspricht 1,96 Milliarden US-Dollar. Damit wurde die von FactSet ermittelte Konsenserwartung von 2,661 Billionen Won übertroffen. Der Umsatz stieg um 1,9 Prozent auf 49,215 Billionen Won, während der Betriebsgewinn um 21 Prozent auf 2,851 Billionen Won fiel.

IBM

hat gewarnt, dass das Umsatzwachstum für das Gesamtjahr niedriger ausfallen werde als zuvor prognostiziert. Eine Woche zuvor hatte das Unternehmen den schlimmsten Tagesverlust seiner Aktie in der Unternehmensgeschichte erlitten, nachdem Führungskräfte enttäuschende Ergebnisse vorab bekannt gegeben hatten. IBM hat mit den Ergebnissen für das zweite Quartal die vorläufigen Ergebnisse bestätigt. Der Umsatz sank im Infrastrukturbereich im Vergleich zum Vorjahr um 7 Prozent auf 3,8 Milliarden Dollar. Belastet wurde die Sparte durch einen unerwartet niedrigen Absatz von Mainframes für Rechenzentren, der um 42 Prozent einbrach. IBM rechnet nun für das Gesamtjahr mit einem Umsatzwachstum in einer Spanne von 4 bis 5 Prozent. Zu Beginn des Jahres hatte das Unternehmen noch ein Wachstum von mehr als 5 Prozent für das Gesamtjahr in Aussicht gestellt.

TESLA

Der Autobauer hat mit Blick auf eine von KI und Robotik geprägte Zukunft seine Ausgaben im zweiten Quartal auf 5,8 Milliarden US-Dollar erhöht. Dadurch rutschte der freie Cashflow des Unternehmens trotz eines starken Umsatzanstiegs zum ersten Mal seit zwei Jahren ins Minus. Tesla meldete für das zweite Quartal einen negativen freien Cashflow von 1,1 Milliarden Dollar, während der Nettogewinn um 5 Prozent sank. Zudem meldete Tesla einen Gewinn von 0,33 Dollar pro Aktie und verfehlte damit die Erwartungen der Wall Street. Insgesamt stieg der Umsatz von Tesla auf 28 Milliarden Dollar, ein Plus von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz im Kerngeschäft Automobil - das mit einer sinkenden Nachfrage in den USA und einem zunehmenden Wettbewerb in China zu kämpfen hat - stieg im Jahresvergleich um 23 Prozent.

TEXAS INSTRUMENTS

hat im zweiten Quartal dank gestiegener Umsätze einen höheren Gewinn verzeichnet. Der Halbleiterkonzern wies einen Gewinn von 1,98 Milliarden US-Dollar oder 2,14 US-Dollar je Aktie aus, verglichen mit 1,30 Milliarden Dollar oder 1,41 Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg um 23 Prozent auf 5,46 Milliarden Dollar. Das breit angelegte Wachstum wurde von den Bereichen Industrie, Rechenzentren und Automotive getragen. Von Factset befragte Analysten hatten einen Umsatz von 5,26 Milliarden Dollar prognostiziert. Für das dritte Quartal prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz zwischen 5,65 Milliarden und 6,15 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie zwischen 2,23 und 2,57 Dollar. Von Factset befragte Analysten erwarten einen Umsatz von 5,63 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von 2,18 Dollar.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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July 23, 2026 02:27 ET (06:27 GMT)

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