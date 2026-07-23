Mainz (ots) -Nikotinbeutel sind in Deutschland nicht regulär zugelassen. Dennoch sind sie längst verfügbar. Damit entsteht ein Markt ohne ausreichende Kontrolle von Herkunft, Qualität und Jugendschutz. Zugleich verzichtet der Staat auf Steuereinnahmen, die für Prävention, Aufklärung und Rauchentwöhnung genutzt werden könnten.Zeitnahes Agieren ist gebotenAus medizinischer und gesundheitsökonomischer Sicht ist das nicht nachvollziehbar. "Für Raucher kann der vollständige Umstieg von Zigaretten auf Nikotinbeutel eine Reduktion gesundheitlicher Risiken bedeuten", sagen ärztliche Experten des Forum Gesundheit. "Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) weist darauf hin, dass ein solcher Wechsel das gesundheitliche Risiko senken kann". Laut BfR nutzten bereits 2023 rund zwei Prozent der Bevölkerung diese Produkte. Eine bundesweite Ipsos Analyse, die von Philipp Morris in Auftrag gegeben wurde, zeigt zudem, dass heute schon jede sechste Verkaufsstelle in Deutschland auch Nikotinbeutel anbietet. Abgesehen davon, dass das illegal ist, scheint eine Vielzahl der angebotenen Produkte gefälscht zu sein. Genau deshalb braucht es Regulierung.Bestehende Potentiale effizient nutzenAuch fiskalisch wäre eine Regulierung sinnvoll. Nach Berechnungen der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft und des Deutschen Steuerzahlerinstituts könnten regulierte Nikotinbeutel bereits 2027 rund 346 Millionen Euro an Steueraufkommen generieren. Bis 2030 könnte das Potenzial auf rund 595 Millionen Euro steigen. Grundlage dieser Schätzung sind 1,4 Millionen Konsumenten im Jahr 2027, ein angenommener Konsum von 3,5 Dosen pro Woche sowie ein unterstelltes Marktwachstum von fünf Prozent pro Jahr. "Nikotinbeutel sind nicht harmlos. Aber ein unregulierter Markt ist die schlechteste Lösung. Wer Verbraucher schützen, Fälschungen zurückdrängen und Rauchern risikoärmere Alternativen eröffnen will, muss diese Produkte regulieren und besteuern", sagt der Krefelder Gefäßmediziner Prof. Dr. Knut Kröger. Die Mehrzahl der europäischen Länder hat diese Produktkategorie reguliert. Deutschland sollte nachziehen: mit klaren Regeln zu Altersgrenzen, Nikotingehalt, Inhaltsstoffen, Kennzeichnung, Verkaufswegen und Besteuerung.Nikotinbeutel sind de facto auf dem Markt. Eine Regulierung würde Gesundheitsschutz und Generierung zusätzlicher Mittel für Prävention verbinden. Die aktuelle Nicht-Regulierung stärkt dagegen den Schwarzmarkt, fördert die Verbreitung von Fälschungen und lässt jährlich hunderte Millionen Euro möglicher Steuereinnahmen ungenutzt.Pressekontakt:Forum Gesundheit c/o Thrombose Initiative e. V.Prof. Dr. Knut Krögerinfo@thrombose-initiative.deOriginal-Content von: Thrombose Initiative e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150683/6319788