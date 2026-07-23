Time is Money // Schnell ein paar Fragen an Adi Drotleff (im Bild oben, rechts), Chairman der Mensch und Maschine Software SE (MuM) und CFO Markus Pech über das Rekordergebnis im ersten Halbjahr 2026, den Erfolgsfaktor Kostendisziplin, die KI als "hilfreiches Tool" und "sehr hohe kurz- und mittelfristige Wachstumschancen". Das Ziel der Gewinnverdopplung bis 2030 steht. Herr Drotleff, wir bei Plusvisionen werden aus der Kurs-Entwicklung der Mensch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Plusvisionen.de