Googles Cloud-Geschäft wächst rasant. Neue KI-Funktionen geben der Suchmaschine frischen Schwung. Doch der Börse liegen immer weiter steigende Investitionen in Rechenzentren schwer im Magen. Googles Mutterkonzern Alphabet will in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar für KI-Infrastruktur ausgeben. Der Internet-Riese hob seine Prognose für Kapitalinvestitionen damit abermals an. Das zweite Quartal schloss Alphabet unterdessen mit einem sagenhaften ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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