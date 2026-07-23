Neukirchen am Großvenediger (ots) -Im Juli und August beginnt der Tag mit strahlendem Blau und saftigem Grün, warmen Sonnenstrahlen und der Lust, jeden Winkel der Bergwelt des Nationalparks Hohe Tauern zu entdecken. Sommer in der Wildkogel-Arena, mit den Orten Neukirchen am Großvenediger & Bramberg am Wildkogel, bedeutet: Angenehme Temperaturen im Tal und auf den Bergen, erfrischende Bergseen und Bäche und kühle Abendluft für erholsamen Schlaf.Hier wird jeder Urlaubstag schnell ein unvergessliches Erlebnis. Familien brechen zu gemeinsamen Abenteuern auf, Wanderer und (E-)Mountainbiker genießen die ersten Gipfelblicke und oben am Wildkogel wartet jeden Tag ein neues Highlight:Der Rutschenweg sorgt für Abwechslung am Berg, am Adler Toni Weg werden kleine Entdecker zu großen Naturforschern und in der Abenteuer-Arena Kogel-Mogel wartet ein Spielplatz mitten in der Wildkogel-Bergwelt. Dazu kommen die 4 km lange Mountaincart-Strecke, aussichtsreiche Höhenwege sowie Familienklettersteige und Ausflüge ins Habachtal, dem Tal der Smaragde, oder entlang des Venedigerwegs.In den Sommermonaten geht es nicht darum, möglichst viel Programm in einen Tag zu packen, sondern gemeinsam Momente zu sammeln, an die man sich später gerne erinnert.Ein idealer Begleiter durch diese Angebotsvielfalt ist die Nationalpark SommerCard, die bis 31. Oktober 2026 gültig ist. Die Karte umfasst über 60 echte Inklusiv-Leistungen wie täglich eine kostenlose Berg- und Talfahrt mit der Wildkogelbahn oder der Smaragdbahn, freier Eintritt in die Nationalparkwelten Mittersill sowie zu zahlreichen Museen und Naturschauspielen wie den Krimmler Wasserfällen oder die Fahrt auf die Großglockner Hochalpenstraße.Bei knapp 200 Partner-Vermietern aller Kategorien in Neukirchen und Bramberg gibt es die Nationalpark SommerCard direkt beim Check-in kostenlos dazu. Mit ihr im Geldtascherl wird aus einer spontanen Idee schnell ein perfekter Urlaubstag ohne Extrakosten.Wenn der Sommer nahtlos in den Herbst übergehtMit dem Spätsommer verändert sich die Szenerie. September und Oktober tauchen die Landschaft in goldenes Licht, die Farben werden bunter und die Berge zeigen sich von einer ruhigeren Seite. Aus Abenteuer wird Genuss. Aus Tempo wird Zeit.Der Herbst in der Wildkogel-Arena ist die Jahreszeit für weite Blicke und tiefe Atemzüge. Die Wildkogelbahn bleibt bis 30. Oktober 2026 geöffnet, die Smaragdbahn bis 13. September 2026. Etliche Hütten und Almen laden bis Ende Oktober zur Einkehr ein und das WildkogelAktiv-Programm hält geführte Wander- und (E-)Bike-Touren bereit. Damit reicht die Bergsaison weit in den Salzburger Bauernherbst hinein.Genau hier liegt die besondere Magie der Wildkogel-Arena. Der Sommer verabschiedet sich nicht mit einem letzten Ferientag - er verändert nur seine Stimmung.Diese besondere Stimmung bildet auch den Rahmen für das 2. BergZeit - Move & Soul Retreat vom 7. bis 13. September 2026. Eine Woche lang stehen Bewegung, Natur und Achtsamkeit im Mittelpunkt: Yoga, Pilates, Bodega moves, Dance Fitness, Boundless Movement sowie geführte Wanderungen und Biketouren verbinden aktive Erlebnisse mit bewussten Auszeiten. Die Berge werden dabei nicht zur Kulisse, sondern zum Ort, an dem Körper und Kopf wieder in Einklang kommen. Buchbar für 3 oder 7 Ü/F in einem Betrieb mit Nationalpark SommerCard inkl. Programm ab 295,- Euro oder ab 720,- Euro.www.wildkogel-arena.atPressekontakt:Wildkogel-Arena Neukirchen & BrambergMarktstraße 171A-5741 Neukirchen am GroßvenedigerTel.: +43 720 710 730Mail: info@wildkogel-arena.atWeb: www.wildkogel-arena.atPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Wildkogel-Arena, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170196/6319805