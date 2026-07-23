© Foto: Matthias Balk - dpaIBM hebt seine Jahresprognose an und setzt weiter auf Künstliche Intelligenz. Gleichzeitig belasten schwächere Infrastrukturumsätze das Quartal.IBM blickt nach einem durchwachsenen zweiten Quartal optimistischer auf das Gesamtjahr. Der Technologiekonzern erwartet nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen lediglich ein Wachstum von mindestens 4 Prozent in Aussicht gestellt. Die Prognose für den freien Cashflow bleibt unverändert. Er soll gegenüber dem Vorjahr um rund 1 Milliarde US-Dollar steigen. Der Umsatz legte im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 1 Prozent auf 17,2 Milliarden US-Dollar zu. Der Nettogewinn sank leicht auf 2,2 …
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