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Die Krypto News der letzten 24 Stunden verändern das Bild am Markt. Bitcoin durchbricht am 22. Juli die Marke von 66.000 Dollar und erreicht damit das höchste Niveau seit fünf Wochen. Sechs aufeinanderfolgende Tage mit ETF-Zuflüssen in Höhe von 928 Millionen Dollar beenden die längste Abflussserie des Jahres und drehen die Stimmung am Kryptomarkt. Solana erobert den ersten Platz bei den täglichen Netzwerkeinnahmen aller Blockchains zurück. Der Fear-and-Greed-Index springt von extremer Angst bei 17 auf neutral bei 40. Markiert diese Wende den Boden oder warten noch weitere Rückschläge auf Anleger?

Krypto News im Juli 2026 bringen ETF-Wende und Solana-Rekorde

Die wichtigsten Krypto News betreffen die Rückkehr institutionellen Kapitals in den Bitcoin-Markt. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten laut Invezz sechs aufeinanderfolgende Tage mit Nettozuflüssen von insgesamt 928 Millionen Dollar. Die letzte Sitzung allein brachte 203 Millionen Dollar und markierte den stärksten Einzeltag seit dem 6. Juli. Der Fear-and-Greed-Index kletterte von einem Extremwert bei 17 auf neutral bei 40. Short-Liquidationen summierten sich auf 241 Millionen Dollar in nur 24 Stunden und zeigten, wie stark die Bärenpositionierung gegen die Erholung lief.

Der Juni war der schlimmste Monat in der Geschichte der Bitcoin-ETFs gewesen. Anleger zogen 4,5 Milliarden Dollar ab und trieben den Kurs auf ein 21-Monatstief unter 58.000 Dollar. Im Juli drehte sich das Bild. Fed-Chef Kevin Warsh hielt die Zinsen stabil, doch schwächere Arbeitsmarktdaten und eine fallende Inflationsrate gaben dem Markt Raum für eine technische Erholung. BTC kletterte von 58.000 auf über 66.000 Dollar und gewann mehr als 13 Prozent in drei Wochen, der stärkste Anstieg seit der ETF-Zulassung im Januar 2024.

Auf der Altcoin-Seite liefern die Krypto News ebenso starke Signale. Solana holte am 18. Juli den ersten Platz bei den täglichen Netzwerkeinnahmen zurück und behauptet laut CoinMarketCap einen Marktanteil von 96 Prozent beim tokenisierten Aktienhandel mit einem Volumen von 3,47 Milliarden Dollar. Morgan Stanley startete am 16. Juli den Kryptohandel auf E*TRADE und machte SOL für 8,6 Millionen Kunden verfügbar. Die Erholung großer Coins hängt an makroökonomischen Impulsen, während Projekte in einer früheren Phase ihren Katalysator bereits in sich tragen.

Pepeto baut ein Token-Netzwerk mit Cross-Chain Bridge und gebührenfreiem Handel

Wenn die Angst am Markt die Kurse drückt und ETF-Zuflüsse gerade erst die Wende einleiten, beginnen informierte Wallets mit der Suche nach dem Presale, den noch niemand auf dem Schirm hat. Der Einstieg vor dem Listing ist die Position, die später den Unterschied ausmacht.

Die Cross-Chain Bridge von Pepeto ermöglicht es, Token zwischen verschiedenen Blockchains zu bewegen, ohne die hohen Kosten und langen Wartezeiten, die auf aktuellen Plattformen Positionen auffressen, wenn Geschwindigkeit zählt. PepetoSwap führt Trades ohne Gebühren durch, sodass jeder investierte Dollar im Wallet bleibt und nicht an die Plattform abfließt. Beide Werkzeuge verbindet ein System, das ein ehemaliger Binance-Experte entworfen hat, nachdem er die Probleme gesehen hatte, mit denen Händler auf bestehenden Plattformen täglich kämpfen.

SolidProof hat den gesamten Programmcode hinter dem Projekt einer vollständigen Prüfung unterzogen und bestätigt, dass die Smart Contracts sicher und fehlerfrei arbeiten. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar an Kapital angezogen, und ein erwartetes Binance-Listing dürfte dem Token den Weg auf eine große Börse öffnen. Das Angebot von 420 Billionen Token gibt dem Projekt Raum für Wachstum in einem Markt, der neue Chancen jenseits der großen Krypto News sucht.

Der Presale zieht Wallets an, die wissen, dass die echten Renditen entstehen, bevor die breite Masse aufmerksam wird. Informiertes Kapital wartet nicht auf die Listing-Bestätigung, denn genau dieses Verhaltensmuster hat in vergangenen Zyklen die größten Gewinne erzeugt. Die offizielle Pepeto-Website dokumentiert jeden Presale-Schritt und zeigt die wachsende Zahl neuer Wallets in Echtzeit.

Fazit

Die Krypto News im Juli 2026 zeigen eine Markterholung auf Basis von ETF-Zuflüssen und Stimmungsdaten, während der Pepeto-Presale Kapital unabhängig von diesen Impulsen anzieht. Bitcoin brauchte sechs Tage institutioneller Käufe für die Rückkehr über 66.000 Dollar. Der Abstand zwischen Presale-Preis und erwartetem Listing-Preis könnte bei Pepeto die Art von Rendite ermöglichen, die große Coins von ihrem aktuellen Niveau aus nicht mehr liefern. Wer den Einstieg vor dem Listing verpasst, kauft später zu einem Preis, den andere längst gesichert haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News im Juli 2026?

Bitcoin erreichte ein Fünfwochenhoch über 66.000 Dollar nach sechs Tagen mit ETF-Zuflüssen von 928 Millionen Dollar. Solana eroberte Platz eins bei den Netzwerkeinnahmen.

Was macht Pepeto zu einem bemerkenswerten Presale-Projekt?

Pepeto bietet eine Cross-Chain Bridge und gebührenfreien Handel über PepetoSwap, geprüft durch ein SolidProof-Audit. Alle Details finden sich auf pepetocoin.com (pepetocoin.com).