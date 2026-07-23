München (ots) -- Neue Folgen der Rateshow "Dinge gibt's!" mit prominenten Rateteams und kuriosen Schätzfragen- Vier erfolgreiche Bühnenprogramme von bekannten Comedy-Stars im Anschluss- Ab dem 13. August ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+Lachen ist garantiert: RTLZWEI macht den Donnerstag zum Comedy-Abend. Nach einer Einstimmung mit "Genial daneben" präsentiert Panagiota Petridou um 21:15 Uhr neue Folgen der Rateshow "Dinge gibt's!", in denen prominente Zweierteams ihr Gespür für kuriose Preise unter Beweis stellen. Im Anschluss sorgt jeweils ein 90-minütiges Bühnenprogramm mit Martin Rütter, Herr Schröder, Johann König oder Eckart von Hirschhausen für beste Comedy-Unterhaltung. Neue Folgen "Dinge gibt's!" ab dem 13. August ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.Den RTLZWEI-Comedyabend läuten um 20:15 Uhr Wiederholungen von "Genial daneben" ein. Anschließend übernimmt Panagiota Petridou mit neuen Folgen von "Dinge gibt's!", in denen sechs prominente Gäste in Zweier-Teams den Wert außergewöhnlicher, skurriler und teilweise unglaublicher Objekte erraten müssen. Wer beweist das beste Gespür für absurde Preise sowie die cleverste Taktik und sichert sich am Ende den begehrten "Dinge gibt's!"-Champion-Pokal?In den neuen Folgen von "Dinge gibt's!" treten um 21:15 Uhr unter anderem Virginia und Andrew Weiß, Senna Gammour und Ross Antony sowie Anna-Carina Woitschack und Özcan Cosar gegeneinander an. Außerdem stellen sich Isi Glück und Johann Lafer, Alessia Herren und Gülcan Kamps sowie Marcel Maurice Neue und Alexander Freund von "Berlin - Tag & Nacht" den verrückten Preisrätseln. Auch Flying Uwe, Joey Kelly, Daniela Büchner, Jada Karabas, Liza Waschke, Lutz Schweigel, Maxi Gstettenbauer und Paul Janke kämpfen um den Sieg. Dabei geht es unter anderem um Fragen wie: Wie teuer ist eine Kugel der teuersten Eiscreme der Welt? Oder kostet ein gebrauchtes Kaugummi von Britney Spears tatsächlich mehr als ein ägyptischer Adelstitel? Mit überraschenden Fakten, kuriosen Objekten und jeder Menge Humor wird jede Schätzrunde zur unterhaltsamen Herausforderung.Ab 22:15 Uhr geht der Comedy-Abend mit erfolgreichen Bühnenprogrammen weiter. Martin Rütter präsentiert sein Erfolgsprogramm "Der tut nix", Herr Schröder nimmt das Publikum in "World of Lehrkraft" mit in den ganz normalen Schulwahnsinn, Johann König widmet sich in "Milchbrötchenrechnung" den Tücken des Familienlebens und Eckart von Hirschhausen begeistert mit seinem Programm "Endlich"."Dinge gibt's!" ab dem 13. August um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+. Das Format wird von Fernsehmacher GmbH & Co. KG. produziert.Pressefotos zum Download finden Sie hier (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/dinge-gibt-s/bilder).Über "Dinge gibt's!":Drei Promi-Duos, eine skurrile Auswahl an Gegenständen und Dienstleistungen aus dem mehr oder weniger alltäglichen Leben und wildes Rätselraten: "Dinge gibt's..!" lässt bekannte Gesichter in Zweierteams gegeneinander antreten und den Wert der ihnen präsentierten Dinge schätzen. Wer den höchsten Wert setzt, macht den Stich. Das Team mit den meisten Stichen holt am Ende den Sieg - doch was kostet eigentlich eine Keramikvase, eine seltene Briefmarke oder ein Privatkonzert von Helene Fischer? Moderiert wird die Show von Panagiota Petridou.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6319810