Der finnische Netzwerkausrüster Nokia hat im zweiten Quartal 2026 unter Beweis gestellt, dass der Konzern vom Boom rund um Künstliche Intelligenz und Cloud-Infrastruktur profitiert. Umsatz, Gewinn und Auftragseingang legten deutlich zu - vor allem das Geschäft mit KI- und Cloud-Kunden entwickelt sich zum Wachstumstreiber. Die Aktie reagiert mit leichten Kursgewinnen.• Nokia steigert den Gewinn je Aktie im Q2 um 75 Prozent. • Die Nokia-Aktie zieht stark an. • Die Nokia-Aktie bleibt ein Kauf.Im zweiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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