BÖRSE AKTUELL: Eine neue Konfliktgefahr im Nahen Osten | (23.07.2026)

Die Börse aktuell wird weiterhin von geopolitischen Risiken, steigenden Ölpreisen und den Quartalszahlen großer Technologiekonzerne bestimmt. Im Fokus der heutigen Markt News stehen die Eskalation im Nahen Osten, die bevorstehende EZB-Entscheidung sowie wichtige US-Konjunkturdaten.

Nahost-Konflikt verschärft sich weiter

Die Eskalation im Nahen Osten dauert inzwischen die zwölfte Nacht in Folge an. Die USA und der Iran setzen ihre gegenseitigen Angriffe fort. US-Präsident Donald Trump drohte, für jeden Angriff auf einen Öltanker in der Straße von Hormus eine irakische Brücke oder ein Kraftwerk zu zerstören.

Der Iran kündigte im Gegenzug Angriffe auf Energieanlagen und Brücken in der Region an, darunter auch Infrastruktur mit Bezug zu den USA. Die Revolutionsgarden erklärten die Straße von Hormus für "vollständig geschlossen" und warnten, dass ohne ihre Zustimmung kein Öltanker mehr passieren werde. Im Falle weiterer Angriffe auf iranische Infrastruktur droht eine vollständige Unterbrechung der Öllieferungen.

Markt News: Huthi-Angriffe erhöhen Risiken für den Schiffsverkehr

Auch die Huthi-Rebellen weiten ihre Blockade auf das Rote Meer aus. Nach eigenen Angaben griffen sie die saudischen Tanker Layla und Encelia an. Die britische Schifffahrtsbehörde UKMTO bestätigte bislang jedoch lediglich einen Treffer. Rund zehn Schiffe haben ihre Passage durch die Meerenge Bab al-Mandab nach der Ankündigung der Blockade saudischer Häfen abgebrochen....

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