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Dow Jones News
23.07.2026 09:57 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Überwiegend positiv - Alphabet-Investitionspläne stützen Chipwerte

DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend positiv - Alphabet-Investitionspläne stützen Chipwerte

DOW JONES--Die Börsen in Ostasien und Australien haben sich am Donnerstag im Spannungsfeld aus KI-Hoffnungen und der Unsicherheit über den Ausgang des Iran-Kriegs bewegt. Gesucht waren Aktien des Chipsektors, die von ermutigenden Zahlen und Ausblicken großer US-Technologieunternehmen profitierten. Positiv wurde vor allem die Ankündigung der Google-Mutter Alphabet aufgenommen, die KI-bezogenen Ausgaben zu erhöhen - trotz der Sorge über die steigenden Kosten.

Angeführt wurden die Märkte der Region von der Börse in Seoul, wo der Kospi um 4,4 Prozent vorrückte. Die Chip-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix stiegen um 3,7 bzw. 4,9 Prozent. Sie gelten als potenzielle Nutznießer der höheren Ausgaben von Alphabet für Chips und Server. Gestützt wurden die Titel auch durch Wirtschaftsdaten. Zwar hat sich das Wachstum der südkoreanischen Wirtschaft im zweiten Quartal verglichen mit dem ersten Vierteljahr verlangsamt, es zeigte sich jedoch widerstandsfähiger als angenommen, da rege Chip-Exporte den schwachen privaten Konsum und die geringen Bauinvestitionen ausglichen.

An der Tokioter Börse legte der Nikkei-225-Index um 0,5 Prozent zu; der breiter gefasste Topix gewann 0,5 Prozent. Auch hier gehörten Chip-Werte zu den Gewinnern. Renesas stiegen um 0,6 Prozent, Lasertec um 5 Prozent und Advantest um 4,1 Prozent.

In Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,2 Prozent im Plus. Hier erholten sich die am Mittwoch abverkauften Aktien von Tencent um 1 Prozent. Gefragt waren ferner Lenovo (+2,2%) und Minimax (+1,3%). Alle Titel hatten jedoch zunächst stärker zugelegt. An der Börse in Shanghai schloss der Composite-Index derweil 0,3 Prozent höher.

In Sydney beendete der S&P/ASX-200 den Handel mit einem Plus von 0,2 Prozent. Im Juni wurden in Australien viermal so viele Arbeitsplätze geschaffen wie erwartet, doch blieb die Arbeitslosenquote wie von Ökonomen prognostiziert unverändert. Die Daten weckten zunächst keine Zinserhöhungsängste. Denn obwohl der Arbeitsmarkt weiterhin stark ist, befürchten Ökonomen, dass der zunehmende Druck auf die Unternehmen letztendlich zu einem Anstieg der Arbeitslosenquote führen wird. Dies sei ein weiterer Grund für die Reserve Bank of Australia, die Zinsen stabil zu halten.

Die Ölpreise setzten ihren Anstieg fort, nachdem die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen nach eigenen Angaben zwei saudi-arabische Öltanker im Roten Meer angegriffen haben. Der Preis für das Barrel Brentöl stieg beim Übergang vom asiatischen zum europäischen Handel um 3 Prozent auf 96,93 Dollar. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.839,00  +0,2    +1,4      08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.172,09  +0,5   +19,2      08:00 
Kospi (Seoul)       7.096,89  +4,4   +68,4      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   25.189,46  +1,2    -1,7      10:00 
Shanghai-Composite     3.876,78  +0,3    -2,3      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.559,14  -0,7   +19,7      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.406,55  +1,1   -25,9      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.715,40  +0,2    +2,1      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Mi, 9:15 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1426  +0,1   1,1410     1,1412  -2,7 
EUR/JPY           186,42  +0,1   186,17     186,12  +1,3 
EUR/GBP           0,8541  +0,1   0,8530     0,8525  -2,0 
USD/JPY           163,12  -0,0   163,13     163,07  +4,1 
USD/KRW          1.468,90  -0,6  1.477,12    1.478,99  +2,0 
USD/CNY           6,7698  -0,0   6,7725     6,7722  -3,2 
USD/CNH           6,7694  -0,1   6,7750     6,7720  -3,0 
USD/HKD           7,8412  +0,0   7,8407     7,8397  +0,8 
AUD/USD           0,7006  +0,1   0,6996     0,6998  +5,0 
NZD/USD           0,5812  -0,1   0,5816     0,5822  +1,0 
BTC/USD          65.411,76  -0,7 65.885,46    65.893,70 -25,4 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           89,32  +2,9    2,49      86,83 
Brent/ICE           96,93  +3,0    2,86      94,07 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.106,42  -0,6   -22,93    4.129,35 
Silber            58,99  -1,2   -0,71      59,71 
Platin           1.630,86  -0,8   -13,89    1.644,75 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

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July 23, 2026 03:21 ET (07:21 GMT)

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

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