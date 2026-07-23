DJ MÄRKTE ASIEN/Überwiegend positiv - Alphabet-Investitionspläne stützen Chipwerte

DOW JONES--Die Börsen in Ostasien und Australien haben sich am Donnerstag im Spannungsfeld aus KI-Hoffnungen und der Unsicherheit über den Ausgang des Iran-Kriegs bewegt. Gesucht waren Aktien des Chipsektors, die von ermutigenden Zahlen und Ausblicken großer US-Technologieunternehmen profitierten. Positiv wurde vor allem die Ankündigung der Google-Mutter Alphabet aufgenommen, die KI-bezogenen Ausgaben zu erhöhen - trotz der Sorge über die steigenden Kosten.

Angeführt wurden die Märkte der Region von der Börse in Seoul, wo der Kospi um 4,4 Prozent vorrückte. Die Chip-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix stiegen um 3,7 bzw. 4,9 Prozent. Sie gelten als potenzielle Nutznießer der höheren Ausgaben von Alphabet für Chips und Server. Gestützt wurden die Titel auch durch Wirtschaftsdaten. Zwar hat sich das Wachstum der südkoreanischen Wirtschaft im zweiten Quartal verglichen mit dem ersten Vierteljahr verlangsamt, es zeigte sich jedoch widerstandsfähiger als angenommen, da rege Chip-Exporte den schwachen privaten Konsum und die geringen Bauinvestitionen ausglichen.

An der Tokioter Börse legte der Nikkei-225-Index um 0,5 Prozent zu; der breiter gefasste Topix gewann 0,5 Prozent. Auch hier gehörten Chip-Werte zu den Gewinnern. Renesas stiegen um 0,6 Prozent, Lasertec um 5 Prozent und Advantest um 4,1 Prozent.

In Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,2 Prozent im Plus. Hier erholten sich die am Mittwoch abverkauften Aktien von Tencent um 1 Prozent. Gefragt waren ferner Lenovo (+2,2%) und Minimax (+1,3%). Alle Titel hatten jedoch zunächst stärker zugelegt. An der Börse in Shanghai schloss der Composite-Index derweil 0,3 Prozent höher.

In Sydney beendete der S&P/ASX-200 den Handel mit einem Plus von 0,2 Prozent. Im Juni wurden in Australien viermal so viele Arbeitsplätze geschaffen wie erwartet, doch blieb die Arbeitslosenquote wie von Ökonomen prognostiziert unverändert. Die Daten weckten zunächst keine Zinserhöhungsängste. Denn obwohl der Arbeitsmarkt weiterhin stark ist, befürchten Ökonomen, dass der zunehmende Druck auf die Unternehmen letztendlich zu einem Anstieg der Arbeitslosenquote führen wird. Dies sei ein weiterer Grund für die Reserve Bank of Australia, die Zinsen stabil zu halten.

Die Ölpreise setzten ihren Anstieg fort, nachdem die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen nach eigenen Angaben zwei saudi-arabische Öltanker im Roten Meer angegriffen haben. Der Preis für das Barrel Brentöl stieg beim Übergang vom asiatischen zum europäischen Handel um 3 Prozent auf 96,93 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.839,00 +0,2 +1,4 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.172,09 +0,5 +19,2 08:00 Kospi (Seoul) 7.096,89 +4,4 +68,4 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 25.189,46 +1,2 -1,7 10:00 Shanghai-Composite 3.876,78 +0,3 -2,3 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.559,14 -0,7 +19,7 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.406,55 +1,1 -25,9 10:00 KLCI (Malaysia) 1.715,40 +0,2 +2,1 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1426 +0,1 1,1410 1,1412 -2,7 EUR/JPY 186,42 +0,1 186,17 186,12 +1,3 EUR/GBP 0,8541 +0,1 0,8530 0,8525 -2,0 USD/JPY 163,12 -0,0 163,13 163,07 +4,1 USD/KRW 1.468,90 -0,6 1.477,12 1.478,99 +2,0 USD/CNY 6,7698 -0,0 6,7725 6,7722 -3,2 USD/CNH 6,7694 -0,1 6,7750 6,7720 -3,0 USD/HKD 7,8412 +0,0 7,8407 7,8397 +0,8 AUD/USD 0,7006 +0,1 0,6996 0,6998 +5,0 NZD/USD 0,5812 -0,1 0,5816 0,5822 +1,0 BTC/USD 65.411,76 -0,7 65.885,46 65.893,70 -25,4 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 89,32 +2,9 2,49 86,83 Brent/ICE 96,93 +3,0 2,86 94,07 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.106,42 -0,6 -22,93 4.129,35 Silber 58,99 -1,2 -0,71 59,71 Platin 1.630,86 -0,8 -13,89 1.644,75 (Angaben ohne Gewähr) ===

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July 23, 2026 03:21 ET (07:21 GMT)

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