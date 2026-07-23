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Gerresheimer nimmt neues Werk in Zhenjiang Dagang, China, in Betrieb



23.07.2026 / 10:00 CET/CEST

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Gerresheimer nimmt neues Werk in Zhenjiang Dagang, China, in Betrieb Rund 300 Arbeitsplätze für Fachkräfte aus der Region

Verdopplung der Produktionskapazität für Primärverpackungen für injizierbare Arzneimittel in China

20 Jahre erfolgreiches Joint-Venture mit Shuangfeng Glass Düsseldorf/Zhenjiang Dagang, China, 23. Juli 2026. Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, hat in Zhenjiang Dagang, China, ein neues Werk für die Produktion von pharmazeutischen Primärverpackungen aus Glas in Betrieb genommen. Auf rund 40.000 m² (60 mu) ist nach rund vier Jahren Bauzeit in der Wirtschaftsförderungszone Zhenjiang in der Provinz Jiangsu ein hochmodernes, energieeffizientes Gebäude entstanden, das den hohen regulatorischen Anforderungen der Pharma- und Biotechbranche vollumfänglich gerecht wird. Weitere über 33.000 m² (50 mu) Fläche stehen als Ausbaureserve zur Verfügung. Auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten setzt das neue Werk Maßstäbe. Mit dem Neubau verdoppelt Gerresheimer seine Produktionskapazitäten für Primärverpackungen für injizierbare Arzneimittel in China. Aktuell produziert Gerresheimer am Standort bereits mit rund 250 Mitarbeitende pharmazeutische Fläschchen und Ampullen überwiegend für den chinesischen Markt, rund 50 neue Arbeitsplätze sollen in den nächsten Jahren dazukommen. Mit dem vierten Tubular-Glass-Werk in China setzt Gerresheimer die seit 20 Jahren bestehende, erfolgreiche Zusammenarbeit mit Shuangfeng Glass fort. "Mit unserem neuen Werk in Zhenjiang Dagang tragen wir dem dynamischen Marktwachstum in China, insbesondere im Bereich injizierbare Biopharmazeutika, Rechnung", so Mehran Nilchian, Global Senior Vice President Tubular Glass bei Gerresheimer. "Wir freuen uns, dass wir unsere Pharma- und Biotech-Kunden aus China und der Region Asien-Pazifik mit unseren erweiterten Produktionskapazitäten, exzellenter Qualität und umfassendem Service bestmöglich unterstützen können." Hochmoderne Produktion nach GMP-Standards Das neue Werk in Zhenjiang Dagang verfügt über modernste Glasformungsanlagen sowie intelligente Produktions- und Logistiksysteme mit hohem Automationsgrad. Die Fläschchen und Ampullen aus Borosilikatglas werden in einer Vielzahl von Größen und Ausführungen nach den chinesischem Good Manufacturing Practices (GMP) für pharmazeutische Verpackungen produziert. Zu den kontrollierten Bereichen gehören unter anderem über 2.700 m² kontrollierte Reinraumfläche der ISO-Klasse 8, ein mikrobiologisches Labor der ISO-Klasse 7 und ein Bereich von über 700 m² der ISO-Klasse 8 für die Silikonisierung von Ampullen und Fläschchen. Das Werk verfügt darüber hinaus über ein umfassendes ISO-zertifiziertes Qualitäts- und Umweltmanagementsystem. Nachhaltiges Produktionsgebäude Das neue Werk in Zhenjiang Dagang setzt auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten neue Maßstäbe. Es wurde nach den chinesischen "Green Factory" Vorgaben und den LEED Gold Zertifizierungsvorgaben des US Green Building Councils konzipiert und gebaut. Eine 2-MWp-Photovoltaik-Dachanlage produziert nachhaltigen Strom, der direkt vor Ort verbraucht wird. Wasser wird als wertvolle Ressource konsequent gesammelt und recycelt, inklusive Regenwasser sowie Kondensationswasser der Klimaanlagen. Die bei der Produktion entstehende Abwärme wird zum Heizen anderer Bereiche genutzt. Dieser Energie- und Ressourceneffizienz des neuen Werks sowie die Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien zahlen positiv auf die ambitionierten Nachhaltigkeitsziele der Gerresheimer Gruppe ein. 20 Jahre Joint-Venture mit Shuangfeng Glass Die Inbetriebnahme des neuen Werks in Zhenjiang Dagang markiert gleichzeitig das 20jährige Jubiläum der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen der Gerresheimer Gruppe und dem chinesischen Unternehmen Shuangfeng Glass. Das Joint Venture Gerresheimer Shuangfeng Pharmaceutical Glass Co., Ltd. betreibt nun insgesamt vier Tubular-Glass-Werke in China: zwei Werke in Danyang, ein Werk in Zhenjiang und das neue Werk in Zhenjiang Dagang. Mit den neuen Produktionskapazitäten positioniert sich Gerresheimer als einer der führenden Anbieter von Primärverpackungen für die Pharma- und Biotechbranche in China. Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Die Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an pharmazeutischen Primärverpackungen inklusive Verschlüsse und Zubehör, sowie Drug-Delivery-Systemen, Medizinprodukten und Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen, Tablettenbehälter, Injektionsfläschchen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren, Inhalatoren, Ampullen, Karpulen, On-Body Devices sowie digitale Lösungen für die Therapiebegleitung. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können. Gerresheimer unterstützt seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette und bei der Adressierung der wachsenden Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit. Mit 39 Produktionsstandorten in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Die Gruppe erwirtschaftete zusammen mit Bormioli Pharma 2025 einen Umsatz von 2,3 Mrd. Euro und beschäftigt über 13.000 Mitarbeitende. Die Gerresheimer AG notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

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