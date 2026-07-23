Die vorläufigen Ergebnisse von Daimler Truck für das zweite Quartal waren gemischt, mit schwächeren Umsätzen und Gewinnen, die durch einen starken Cashflow ausgeglichen wurden. Trucks North America zeigte eine solide Margenresilienz, während Mercedes-Benz Trucks weiterhin unter Druck durch eine schwächere Nachfrage und negative operative Hebelwirkung stand. Daimler Buses und Financial Services leisteten Unterstützung, jedoch blieb das Kernbild der Industrie uneinheitlich. Das Upgrade der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 ist das Hauptpositive, da es darauf hindeutet, dass die Kosteneinsparungen schneller als erwartet realisiert werden und eine stärkere Rentabilität sowie freien Cashflow unterstützen. Daher haben wir unsere Schätzungen für 2026 angehoben, während wir nur moderate Änderungen für die späteren Jahre vorgenommen haben. Allerdings sehen wir die erwartete Erholung der Stückverkäufe hauptsächlich als einen Nachholeffekt aufgrund alternder Flotten und nicht als eine nachhaltige Wende. Strukturelle Risiken durch chinesische Wettbewerber im Bereich der Elektro-Lkw bleiben ebenfalls bestehen, da aggressive Preisgestaltungen Druck auf Volumen und Margen ausüben könnten, trotz der verbesserten Kostenbasis. Wir bestätigen unser SELL-Rating aber erhöhen unser Kursziel auf 33,00 EUR von zuvor 30,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/daimler-truck-holding-ag





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