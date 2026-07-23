Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben die Rohstoffmärkte erneut fest im Griff. Nach der jüngsten Eskalation zwischen den USA und dem Iran sowie der wachsenden Unsicherheit rund um die strategisch wichtige Straße von Hormus ist der Ölpreis innerhalb weniger Handelstage deutlich gestiegen. Brent-Rohöl notiert wieder auf einem der höchsten Niveaus seit Wochen, da Anleger mögliche Angebotsausfälle und Lieferunterbrechungen einpreisen. Für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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