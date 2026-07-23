Gestern Abend meldete die Google-Mutter ihre Quartalsergebnisse. Man könnte um die 10 Theorien aufstellen, warum Anleger skeptisch sind und verkauften (-5%). Und sie sind es zurecht. Aber bei einem zweistelligen Gewinnwachstum über 12 Quartale hinweg, stellt sich die Frage, was genau los ist. Makellose Zahlen in Kürze Alphabet meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von 119,8 Milliarden US$, ein Plus von 24%. Die operative Marge stieg auf 34% ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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