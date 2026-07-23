Während viele Anleger derzeit den stark gestiegenen KI-Aktien hinterherlaufen, eröffnen sich an anderer Stelle attraktive Chancen. Besonders im Fintech-Sektor notieren einige Unternehmen noch deutlich unter ihren früheren Höchstständen - obwohl sich ihre operative Entwicklung zuletzt erheblich verbessert hat. Zwei Beispiele dafür sind Remitly Global und Adyen. Remitly Global-Aktie Der US-amerikanische Fintech-Anbieter Remitly Global hat sich auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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