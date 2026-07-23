Die ServiceNow-Aktie stand vor den Quartalszahlen erneut stark unter Druck. Allein am Mittwoch verlor der Kurs rund -3,5%. Nach der Veröffentlichung drehte die Stimmung jedoch. Vorbörslich steigt die Aktie um mehr als +5%. Die Zahlen fielen besser aus als erwartet und auch der Ausblick für das Gesamtjahr wurde leicht angehoben. Charttechnisch bleibt die Aktie aber weiterhin innerhalb ihrer bisherigen Range. Damit ist noch offen, ob aus der ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de