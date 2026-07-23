Die Einführung einer Pflichtversicherung gegen Elementarschäden bleibt ein strittiges Thema. Nach monatelangem Stillstand könnte die Debatte nun wieder Fahrt aufnehmen, berichtet der AfW. Der Verband setzt auf ein Opt-out-Modell, Wettbewerb bei Tarifen und Eigenverantwortung der Eigentümer setzt. Fünf Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal kommt die Debatte über eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden offenbar wieder in Bewegung. Nach dem Regierungswechsel im Februar 2025 war das Vorhaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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