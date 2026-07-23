Smart Shooter ist ein israelisches Technologieunternehmen, das im Defense-Bereich tätig ist und an der israelischen Börse notiert ist. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 400 Millionen USD zählt es zu den kleineren, aber hochinteressanten Playern. Das Unternehmen löst ein zentrales Problem moderner Kriegsführung: Die effektive Bekämpfung von Drohnen und die massive Steigerung der Kampfkraft von Infanteriesoldaten - ohne komplette Neuausrüstung. Das Produkt: Ein smartes AI-Upgrade für bestehende Waffen Das Kernprodukt von Smart Shooter ist ein AI-basiertes Zielsystem, das wie ein intelligentes Zielfernrohr funktioniert. Es lässt sich auf nahezu jedes gängige Sturm- oder Maschinengewehr montieren und wird mit der bestehenden Waffe verkabelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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