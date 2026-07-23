XRP Prognose nach dem Dreiecks-Ausbruch und dem Ethik-Deal im Weißen Haus

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Die XRP Prognose erhält am 22. Juli frischen Schub, denn der Token steigt um 4 Prozent und durchbricht den Widerstand bei 1,13 Dollar, der jeden Erholungsversuch seit Ende Juni blockiert hatte. Ein aufsteigendes Dreieck im Tageschart zielt auf 1,35 Dollar. Das Weiße Haus hat eine Einigung über die Ethik-Klausel im CLARITY Act erzielt, und die Polymarket-Odds für eine Verabschiedung sprangen von 32 auf 43 Prozent. Reicht dieser Schub für eine Trendwende, oder scheitert der Token an der Versorgungszone zwischen 1,24 und 1,28 Dollar?

XRP Prognose zwischen Dreiecks-Ausbruch und CLARITY-Act-Frist am 23. Juli

Die XRP Prognose hat sich in den letzten 24 Stunden deutlich verbessert, nachdem der Token den Widerstand bei 1,13 Dollar durchbrach und bei rund 1,14 Dollar handelt. Laut CoinDesk zeigt sich im Tageschart ein aufsteigendes Dreieck mit steigenden Tiefpunkten. Ali Martinez erklärte, ein Durchbruch über 1,13 Dollar könnte eine Rallye von 20 Prozent in Richtung 1,35 Dollar auslösen. Im übergeordneten Bild bleibt der Token unter einem absteigenden Kanal, und die Versorgungszone zwischen 1,24 und 1,28 Dollar muss fallen, bevor eine echte Trendwende möglich wird.

Laut Decrypt hat das Weiße Haus am 20. Juli die Ethik-Klausel akzeptiert, die den CLARITY Act monatelang blockiert hatte. Das Gesetz würde XRP dauerhaft als digitalen Rohstoff klassifizieren und die bestehende Interpretation von SEC und CFTC in geltendes Bundesrecht umwandeln. Senatorin Warren hat Trump eine Frist bis zum 23. Juli gesetzt, seine Krypto-Einkünfte für 2026 offenzulegen. Die Republikaner halten 53 Sitze, brauchen aber 7 bis 9 demokratische Stimmen für die 60-Stimmen-Mehrheit. Verpasst der Senat das Fenster vor der Sommerpause am 7. August, könnte sich die Regulierung laut Senatorin Lummis bis 2030 verzögern.

Wal-Transaktionen über eine Million Dollar brachen innerhalb einer Woche von 70 auf 2 ein, ein Rückgang von 97 Prozent. Spot-ETFs sammelten kumuliert 1,47 Milliarden Dollar, und Goldman Sachs hält 153,8 Millionen Dollar. Changelly prognostiziert für Juli einen Durchschnitt von 1,16 Dollar bei einer Spanne zwischen 1,07 und 1,24 Dollar. Die Unterstützung liegt bei 1,00 Dollar, der Widerstand bei 1,18 Dollar.

Doch selbst wenn der Ausbruch auf 1,35 Dollar gelingt, wären das von 1,14 Dollar aus nur 18 Prozent Gewinn. Wer nach einem Einstieg sucht, der den Unterschied zwischen einstelligen Prozenten und echten Vervielfachungen ausmacht, muss früher in der Kette ansetzen.

Pepeto baut die Infrastruktur, die XRP-Trader für Cross-Chain-Transfers vermissen

XRP-Anleger kennen das Problem. Kapital sitzt auf einer Blockchain fest, und der Wechsel auf ein anderes Netzwerk kostet Gebühren und Zeit. Pepeto wurde unter der Leitung eines Mitgründers des originalen Pepe-Coins entwickelt und löst genau dieses Problem mit einer Cross-Chain-Bridge, die Token zwischen Netzwerken bewegt, ohne Extragebühren oder Wartezeiten. Das Konzept ist nicht neu, doch die Umsetzung vor dem Listing ist es.

PepetoSwap ergänzt die Bridge mit einer Börse, die Trades ohne Gebühren abwickelt, und beide Werkzeuge funktionieren bereits heute, während andere Presale-Projekte noch auf Versprechen sitzen. In den Presale flossen bereits mehr als 10 Millionen Dollar, obwohl der Fear-and-Greed-Index die tiefsten Angstwerte seit dem FTX-Zusammenbruch anzeigt. Kapital, das während maximaler Angst fließt, folgt einer anderen Logik als Hype-Geld, und genau diese Logik hat bei vergleichbaren Projekten die stärksten Renditen nach dem Listing produziert.

Das unabhängige Sicherheitsunternehmen SolidProof hat den gesamten Vertragscode von Pepeto vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, was für Anleger eine der größten Sorgen bei Presale-Projekten beseitigt. Das Angebot von 420 Billionen Token folgt dem Modell, das beim originalen Pepe-Coin eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar ermöglichte.

Auf der offiziellen Pepeto-Website liegen alle Vertragsdetails offen. Das erwartete Binance-Listing könnte Millionen neuer Wallets erreichen, und wer vorher einsteigt, sichert sich das Renditepotenzial, das die Differenz zwischen Presale-Preis und Exchange-Kurs definiert. Nach dem Listing existiert dieser Einstieg nicht mehr.

Fazit

Die XRP Prognose profitiert vom Ethik-Deal, doch bei 68 Milliarden Dollar Bewertung bleibt der Spielraum für Vervielfachungen begrenzt. Als der originale Pepe-Coin bei 0,0000067 Dollar notierte, erkannten nur wenige das Renditepotenzial, das später eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar erreichte. Pepeto stammt vom gleichen Mitgründer, liefert bereits funktionierende Produkte und steht mit dem erwarteten Binance-Listing vor dem Moment, der den Presale-Preis in den Exchange-Kurs verwandelt. Jeder Tag bringt diesen Moment näher, und wer heute einsteigt, sichert sich den Zugang, bevor der Markt den Preis bestimmt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet der Dreiecks-Ausbruch für die XRP Prognose?

Der Ausbruch über 1,13 Dollar zielt auf 1,35 Dollar, doch die Versorgungszone bei 1,24 bis 1,28 Dollar muss zuerst fallen.

Was macht Pepeto als Presale-Projekt besonders?

Pepeto bietet mit PepetoSwap und einer Cross-Chain-Bridge funktionierende Werkzeuge vor dem erwarteten Binance-Listing. Weitere Details auf pepetocoin.com.