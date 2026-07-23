Der Life-Science-Konzern Sartorius setzt seine operative Erholung im Geschäftsjahr 2026 fort. Im ersten Halbjahr erzielte das Unternehmen ein robustes Umsatzwachstum, steigerte seine operative Profitabilität und verbesserte zugleich wichtige Bilanzkennzahlen. Besonders das wiederkehrende Geschäft mit Verbrauchsmaterialien entwickelte sich erneut zum zentralen Wachstumstreiber. Auch bei Anlagen und Laborinstrumenten zeigen sich zunehmend Stabilisierungstendenzen. Nach einer längeren Phase zurückhaltender Investitionen seitens der Pharma- und Biotechindustrie kehrte dieses Geschäft erstmals wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin