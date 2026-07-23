DAX Prognose für Donnerstag, 23.07.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.052 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index gab im Rahmen des vorbörslichen Handels zunächst nach, konnte sich aber mit Aufnahme des Xetra Handels deutlich erholen. Es ging im Zuge der Aufwärtsbewegung bis über die 25.250 Punkte-Marke, über der sich der Index hat aber nicht festsetzen können. Der Rücksetzer konnte sich erst am frühen Nachmittag stabilisieren und nachfolgend erholen. Den Bullen gelang es im Handel gestern erneut einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich gaben die Notierungen moderat nach. Der DAX ging bei 25.154 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

DAX aktuell: Der Index bleibt oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte konstruktiv und verteidigt sein bullisches Chartbild.

Der Index bleibt oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte konstruktiv und verteidigt sein bullisches Chartbild. DAX Prognose: Oberhalb von 25.046 Punkten bestehen Chancen auf einen Anstieg bis 25.350 Punkte und darüber.

Oberhalb von 25.046 Punkten bestehen Chancen auf einen Anstieg bis 25.350 Punkte und darüber. Schlüsselmarke: Ein nachhaltiger Rückfall unter den Bereich um 25.000 Punkte würde das kurzfristige Chartbild deutlich eintrüben.

DAX aktuell: Rückblick auf den Handel vom 22.07.2026

Der DAX startete gestern bei 25.052 Punkten in den vorbörslichen Handel. Zunächst geriet der Index unter Druck, bevor er sich mit Beginn des Xetra-Handels deutlich erholen konnte. Im Tagesverlauf stieg der DAX zeitweise über die Marke von 25.250 Punkten, konnte dieses Niveau jedoch nicht nachhaltig behaupten. Nach einer Korrektur stabilisierte sich der Markt am frühen Nachmittag und setzte seine Erholung fort.

Damit gelang den Bullen erneut ein positiver Xetra-Schluss. Nachbörslich gaben die Kurse leicht nach. Der DAX beendete den Handel bei 25.154 Punkten.

Von den 40 DAX-Werten schlossen 30 Aktien im Plus, zehn Titel notierten im Minus. Zu den stärksten Gewinnern gehörten:

GEA Group: +5,78%

Airbus: +4,42%

Commerzbank: +2,83%

Zu den schwächsten Werten zählten:

Siemens Energy: -4,08%

SAP: -2,61%

Scout24: -1,67%...

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