Minenaktien auf Jahrestief, Silber unter Druck, Stimmung im Keller. Wer jetzt in den Rohstoffmarkt schaut, braucht starke Nerven - oder jemanden, dem er vertraut. Markus Bußler, Redakteur bei DER AKTIONÄR und einer der bekanntesten Rohstoffexperten im deutschsprachigen Raum, sagt es klar: Das Chance-Risiko-Verhältnis bei Gold, Silber und ausgewählten Minenaktien ist aktuell so attraktiv wie seit Jahren nicht mehr. Auf dem aktuellen Niveau sieht er bei einzelnen Werten wieder realistische Chancen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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