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FORD UND GEELY AUTO SCHLIESSEN SICH IN EUROPA ZUSAMMEN, UM IN SPANIEN MULTI-ENERGY-FAHRZEUGE DER NÄCHSTEN GENERATION ZU PRODUZIEREN



23.07.2026 / 10:35 CET/CEST

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Die globalen Automobilhersteller planen die Gründung eines Produktions-Joint-Ventures im Ford-Werk in Valencia (Spanien), um durch die Bündelung von Kapazitäten und eine optimale Werksauslastung gemeinsam Fahrzeuge der Marken Ford und Geely zu bauen

Die Partnerschaft, die auf Vertrauen und gemeinsamen Geschäftsgrundsätzen basiert, sichert die Zukunft des Werks in Valencia, sorgt für langfristige Stabilität und schafft das Potenzial für künftiges Beschäftigungswachstum im Bereich der Hightech-Fertigung

Das Joint Venture trägt den neuen Gegebenheiten des europäischen Marktes Rechnung - dem intensiven globalen Wettbewerb, dem unerbittlichen Kostendruck und den immer strengeren Vorschriften - und versetzt das Werk in Valencia in die Lage, nach den sich in der Branche abzeichnenden neuen Kostenmaßstäben zu produzieren

Das Werk in Valencia wird eine neue Generation emissionsarmer und emissionsfreier Fahrzeuge für den europäischen Markt produzieren und den Kunden ein herausragendes Technologieerlebnis bieten

Das Joint Venture soll voraussichtlich einen völlig neuen Multi-Energy-Crossover für Ford sowie ein neues Modell der Bronco-Familie und zwei elektrische SUVs von Geely produzieren; die Produktion soll 2028 anlaufen. Die Produktion des Kuga läuft unterbrechungsfrei weiter

Die Zusammenarbeit beschleunigt die Expansion von Geely Auto in Europa und unterstützt die Produktoffensive von Ford, bis 2029 fünf neue Fahrzeuge in die europäischen Showrooms zu bringen VALENCIA, Spanien, 23. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die Ford Motor Company und Geely Automobile Holdings (im Folgenden "Geely Auto") gaben heute eine Vereinbarung zur Gründung eines auf Europa ausgerichteten Joint Ventures (JV) am Ford-Produktionsstandort in Valencia, Spanien, bekannt. Das neue Joint Venture wird Multi-Energy-Pkw der Marken Ford und Geely für den europäischen Markt produzieren und damit den europäischen Autofahrern eine größere Auswahl und einen höheren Mehrwert bieten. In Europa spielt sich derzeit einer der härtesten Wettbewerbskämpfe der globalen Automobilindustrie ab. Verschärfte Vorschriften, hohe Betriebskosten und eine neue Generation globaler Wettbewerber haben die Maßstäbe der Branche in Bezug auf Herstellungskosten, Fahrzeugtechnologie und Softwareerfahrung neu definiert. Durch die Bündelung der Produktionsmengen werden Ford und Geely die Kapazität des Werks in Valencia optimal auslasten und die Kosten für jedes dort gebaute Fahrzeug senken. So bleiben sie im Rahmen dieses sich entwickelnden Kostenstandards wettbewerbsfähig, liefern gleichzeitig Multi-Energy-Fahrzeuge von Weltklasse und stärken dabei die lokale Wirtschaft in Valencia. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen wird das Joint Venture im ersten Halbjahr 2027 den Betrieb aufnehmen; die ersten Neufahrzeuge sollen 2028 vom Band laufen. Das Werk in Valencia wird in der Übergangszeit weiterhin den Ford Kuga produzieren. "Dieses Joint Venture mit Ford in Europa spiegelt unser Engagement für eine offene, kooperative Produktentwicklung als Teil unserer Wachstumsstrategie wider und vertieft unsere lokale Präsenz sowie unser Engagement für die Kunden in Europa", sagte Alex Nan, Vice President der Geely Auto Group. "Wir sind bestrebt, Fahrzeuge anzubieten, für die sich europäische Kunden aufgrund ihrer Vorzüge entscheiden: aufgrund branchenführender Ausstattungsmerkmale, aufgrund hoher Qualität und aufgrund ihres aktiven Beitrags zu einer grünen Zukunft Europas. Einfach ausgedrückt: Wir bauen Autos in Europa, für Europa, gemeinsam mit einem vertrauenswürdigen Partner." Die Partnerschaft zwischen Ford und Geely basiert auf Vertrauen und Respekt, die bis ins Jahr 2010 zurückreichen, als Ford Volvo Cars an Geely verkaufte und beobachten konnte, wie das Unternehmen die Marke schützte und wiederbelebte. Beide Unternehmen teilen das Bekenntnis zu Qualität, kosteneffizienter Beschaffung und kontinuierlicher Verbesserung sowie die Überzeugung, dass Kunden ihren eigenen Weg durch die Energiewende selbst wählen können. Valencia wird zum Vorreiter für CO2-arme Mobilität Das Joint Venture wird das Ford-Werk in Valencia - das bereits heute zu den produktivsten und modernsten Werken Europas zählt und über eine potenzielle Jahreskapazität von rund 500.000 Fahrzeugen verfügt - in einen gemeinsamen Hightech-Produktionsstandort umwandeln, der darauf ausgelegt ist, im Rahmen des neuen globalen Kostenstandards der Branche wettbewerbsfähig zu sein. Das Werk nimmt seit seiner Eröffnung im Jahr 1976 eine Vorreiterrolle auf dem europäischen Markt ein. Damals wurde dort der ursprüngliche Ford Fiesta gebaut - Fords erstes weltweit vertriebenes Fahrzeug mit Frontantrieb, das sich als großer Erfolg erwies. Ford war der erste nicht-spanische Automobilhersteller, der in Valencia produzierte. Dies war der Beginn einer Partnerschaft mit Spanien und seinen Menschen, die bis heute ungebrochen ist. Im Rahmen der vorgeschlagenen Eigentümerstruktur wird Ford 66 % des neuen Unternehmens halten und Geely Auto 34 %. Attraktive Modellpalette "Seit fast 50 Jahren werden in Valencia einige der beliebtesten Autos unserer Geschichte gebaut, und nun wird dieses Team dazu beitragen, unsere Zukunft zu gestalten", sagte Jim Baumbick, Präsident von Ford in Europa. "Deshalb bauen wir gemeinsam mit einem kompetenten Partner wie Geely Auto ein flexibles, kosteneffizientes Produktionssystem auf. Gemeinsam können wir ein erstklassiges Werk mit hervorragenden Mitarbeitern voll auslasten und den neuen Kostenmaßstab der Branche erfüllen. All dies ist Teil der Vision von Ford, europäischen Autofahrern ein aus dem Rallyesport stammendes Fahrverhalten, echte Geländegängigkeit und Multi-Energy-Technologie mit der unverwechselbaren DNA von Ford zu bieten." Das Joint Venture wird das Know-how in den Bereichen Technik, Fertigung und Entwicklung von zwei der weltweit führenden Automobilhersteller bündeln, um sowohl von Ford als auch von Geely hergestellte emissionsarme und emissionsfreie Personenkraftwagen zu bauen. Die Fahrzeuge werden speziell auf europäische Autofahrer zugeschnitten sein und ihnen eine Auswahl an Antriebstechnologien sowie herausragende digitale Erlebnisse bieten. Ford Modelle: Der beliebte Ford Kuga: Die Produktion des Ford Kuga - eines der beliebtesten Plug-in-Hybridfahrzeuge Europas - wird in Valencia ohne Unterbrechung fortgesetzt.

Die Produktion des Ford Kuga - eines der beliebtesten Plug-in-Hybridfahrzeuge Europas - wird in Valencia ohne Unterbrechung fortgesetzt. Ein robuster neuer Bronco: In Valencia wird zudem ein neues Modell der weltweiten Bronco-Familie produziert - ein robuster, kompakter und abenteuertauglicher SUV, der speziell für europäische Straßen konzipiert ist und dessen Produktion 2028 anlaufen soll.

In Valencia wird zudem ein neues Modell der weltweiten Bronco-Familie produziert - ein robuster, kompakter und abenteuertauglicher SUV, der speziell für europäische Straßen konzipiert ist und dessen Produktion 2028 anlaufen soll. Ein komplett neuer Crossover: Ein von Ford designter und gemeinsam mit Geely entwickelter Multi-Energy-Crossover für Familien wird 2028 auf den Markt kommen. Das Fahrzeug, das mit den für Ford typischen technischen Stärken und der charakteristischen Fahrdynamik ausgestattet ist, ist Teil einer ehrgeizigen Produktoffensive, in deren Rahmen bis 2029 fünf neue Multi-Energy-Fahrzeuge in Europa eingeführt werden sollen. Geely Modelle: Elegante Elektro-SUVs: Geely Auto plant, im Werk in Valencia zwei Elektro-SUVs zu produzieren, um seine Ausrichtung auf den europäischen Markt und seine Wachstumsstrategie konsequent voranzutreiben. Die ersten Modelle der Marke Geely, die im Rahmen dieses Joint Ventures hergestellt werden, sollen 2028 vom Band laufen. Das Joint Venture unterstützt die internationale Expansion von Geely Auto, nachdem das Unternehmen im ersten Halbjahr 474.228 Fahrzeuge im Ausland verkauft hat, und treibt gleichzeitig Fords Strategie voran, durch Partnerschaften in Europa Schnelligkeit, Effizienz und Größenvorteile zu erzielen. "Diese Partnerschaft zeigt, wie Automobilhersteller die industrielle Basis Europas stärken, aber wir können das nicht alleine schaffen", sagte Jim Baumbick. "Was wir in Valencia mit der kontinuierlichen Unterstützung der spanischen Zentral- und Regionalregierungen erreicht haben, ist ein Musterbeispiel für eine öffentlich-private Partnerschaft, das Maßstäbe für den Rest Europas setzt." Über Ford Motor Company Ford Motor Company (NYSE: F) ist ein globales Unternehmen mit Sitz in Dearborn, Michigan, das sich dafür einsetzt, eine bessere Welt zu schaffen, in der jeder Mensch sich frei bewegen und seine Träume verwirklichen kann. Der Ford+ Plan des Unternehmens für Wachstum und Wertschöpfung kombiniert bestehende Stärken, neue Fähigkeiten und ständige Beziehungen zu Kunden, um die Kundenerlebnisse zu bereichern und deren Loyalität zu vertiefen. Ford entwickelt und liefert innovative, unverzichtbare Ford-Trucks, SUVs, Nutzfahrzeuge und Pkw sowie Lincoln-Luxusfahrzeuge und vernetzte Dienste. Das Unternehmen bietet seinen Kunden die freie Wahl über drei kundenorientierte Geschäftssegmente: Ford Blue, das ikonische benzinbetriebene und Hybridfahrzeuge entwickelt; Ford Model e, das software basierte Elektrofahrzeuge entwickelt, die außergewöhnliche digitale Erlebnisse für alle Kunden definiert; und Ford Pro, das gewerblichen Kunden hilft, ihre Geschäfte mit auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Fahrzeugen und Dienstleistungen zu transformieren und zu erweitern. Darüber hinaus bietet Ford Finanzdienstleistungen über die Ford Motor Credit Company an. Ford beschäftigt weltweit etwa 168.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie seine Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter corporate.ford.com Über Geely Auto Group Die Geely Auto Group ist ein weltweit führendes Automobilunternehmen mit Hauptsitz in Hangzhou, China. Als Teil der Zhejiang Geely Holding Group entwickelt und produziert die Geely Auto Group Personenkraftwagen unter den Marken Geely, Lynk & Co und Zeekr. Geely Auto erzielte im Jahr 2025 einen kumulierten Absatz von 3.024.567 Einheiten und übertraf damit das Gesamtjahresziel bei einem Wachstum von 39 % gegenüber dem Vorjahr. Der Absatz von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben (NEV) erreichte 1.687.767 Einheiten, was einem Anstieg von 90 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Mit einem starken Fokus auf technologische Innovation, Elektrifizierung und nachhaltige Mobilität betreibt die Geely Auto Group erstklassige Forschungs- und Entwicklungszentren sowie Produktionsstätten in China, Europa und wichtigen internationalen Märkten. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, sichere, hochwertige und intelligente Fahrzeuge anzubieten, die durch fortschrittliche Technologien wie Hybridantriebe, vollelektrische Architekturen, intelligente Konnektivität und autonome Fahrsysteme ermöglicht werden. Als globales Unternehmen baut die Geely Auto Group ihre internationale Präsenz durch strategische Partnerschaften, lokalisierte Geschäftstätigkeiten und branchenführende Plattformen weiter aus. Geely ist bestrebt, Mobilitätslösungen zu entwickeln, die umweltfreundlicher, intelligenter und zugänglicher sind, und treibt so die Zukunft des nachhaltigen Verkehrs voran. Pressemitteilungen, begleitendes Material, Fotos und Videos von Ford finden Sie unter From the Road , www.fordmedia.eu oder www.media.ford.com . 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