München (ots) -Gemeinsame Presseinformation des Bayerischen Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes (BHÄV), des BKK Landesverbandes Bayern und der GWQ ServicePlus AGDer BKK Landesverband Bayern, die GWQ Service Plus AG und der Bayerische Hausärztinnen- und Hausärzteverband e.V. (BHÄV) haben sich nach konstruktiven Verhandlungen auf eine Weiterentwicklung ihres Vertrages zur hausarztzentrierten Versorgung (HZV) verständigt. Neben der Verankerung zusätzlicher Leistungen zur Förderung der Teampraxis und Prävention, wurde eine Anhebung der hausärztlichen Vergütung um rund neun Prozent zum 1. Juli bzw. 1. Oktober 2026 vereinbart.Dr. Ralf Langejürgen, Vorstand des BKK Landesverbandes Bayern: "Gerade in der derzeit angespannten Lage in der Gesetzlichen Krankenversicherung ist es uns wichtig, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam mit unseren Vertragspartnern eine zukunftsfähige Versorgung unserer Versicherten zu gestalten und zu sichern. Hierfür stellen wir im Zuge der Anpassungen des HZV-Vertrages zusätzliche 5,6 Millionen Euro pro Jahr bereit. Ein symbolträchtiger Schritt, der einmal mehr die Wichtigkeit einer qualitativ hochwertigen Versorgung der Versicherten in den Fokus rückt. Durch die in der Kassenlandschaft einzigartige Nähe zwischen Trägerunternehmen und Betriebskrankenkasse, haben die Betriebskrankenkassen seit jeher einen besonderen Bezug zur hausärztlichen Primärversorgung." Die Vertragsanpassung fasst künftig verstärkt Einzelleistungen in Pauschalen zusammen. Wesentlich ist die Förderung von Delegation durch eine stärkere Einbindung akademisch qualifizierter, nichtärztlicher Fachkräfte in den Praxisalltag und bei Hausbesuchen. So wird beispielsweise der Einsatz von Primary Care Managern honoriert, um den immer komplexer werdenden Aufgaben gerecht zu werden und Patientinnen und Patienten umfassender versorgen zu können. Ziel ist es, die Arbeitsteilung in den Praxisteams zu stärken und für die Patientinnen und Patienten auch künftig eine moderne, hochwertige Versorgung in der Nähe des Wohnortes zu sichern.Dr. Wolfgang Ritter, Landesvorsitzender Bayerischer Hausärztinnen- und Hausärzteverband e.V.: "Ich begrüße das Entgegenkommen der Betriebs- und Innungskrankenkassen bei der Weiterentwicklung unseres HzV-Vertrages und sehe darin eine deutliche Bestätigung für die Handlungsfähigkeit selbst verwalteter Krankenkassen in einem gegliederten GKV-System. Das geeinte Vertragspaket leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der wohnortnahen hausärztlichen Versorgung in allen Teilen Bayerns. Neu aufgenommene Leistungen wie die Förderung von Delegation und Teamarbeit verteilen die Aufgaben innerhalb einer Hausarztpraxis verstärkt auf mehrere Schultern. Dies entlastet die Praxen, gerade vor dem Hintergrund eines demografiebedingt steigenden Versorgungsbedarfs."Dr. Johannes Thormählen, M. H. A., Vorstand der GWQ ServicePlus AG: "Unser Ziel war es, den Versicherten der Betriebs- und Innungskrankenkassen in Bayern mit der Weiterentwicklung des Vertrages eine noch bessere, den modernen Anforderungen entsprechende Betreuung durch die Hausärztinnen und -ärzte zu sichern. Außerdem wird mit den Neuerungen die zentrale Rolle der Hausärzte als erste Anlaufstelle und Wegweiser für Patientinnen und Patienten entsprechend honoriert."Der HzV-Vertrag trat am 1. April 2012 in Kraft und setzte damals wie heute neue Maßstäbe für die Qualität der häuslichen Versorgung. Er bietet Vorzüge für alle Beteiligten: Den Versicherten ein Mehr an Leistung jenseits der Regelversorgung, den Hausarztpraxen ein Plus an Vergütung und Anerkennung sowie wirtschaftliche Planungssicherheit für die Betriebskrankenkassen.Weitere Informationen unter: www.bkk-bayern.de, www.hausaerzte-bayern.de (http://www.bhaev.de/), www.gwq-serviceplus.de;Pressekontakte:Julia NaglBKK Landesverband BayernTel.: 089 / 74579 - 423E-Mail: nagl@bkk-lv-bayern.deHeike BlümmelBayerischer Hausärzteverband e.V.Telefon: 089 / 127 39 27 12E-Mail: heike.bluemmel@bhaev.deBettina Middendorf-PiniekGWQ ServicePlus AGTel.: 0211 / 75 84 98 23E-Mail: bettina.middendorf-piniek@gwq-serviceplus.dePressekontakt:Stabsstelle Kommunikation / PressestelleBKK Landesverband BayernZüricher Str. 25, 81476 München+498974579421presse@bkk-lv-bayern.de+49 89 74579423+49 89 74579424Original-Content von: BKK Landesverband Bayern K.ö.R., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77668/40000119