Kurze Buchstabenfolgen statt langer Anweisungen: Bestimmte Kürzel helfen dir, ChatGPT, Claude oder Gemini präziser zu steuern. Drei praktische Codes aus dem Büroalltag im Überblick - plus eine Podcast-Empfehlung, die tiefer einsteigt. Richtiges Prompten kostet mitunter Zeit. Gerade typische Eingaben wie Aufforderungen zu Erklärungen oder Stärken-Schwächen-Analysen kannst du jedoch einfach mit Codes anfordern. Diese Abkürzungen stammen aus Internetforen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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