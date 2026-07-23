Los Angeles (www.anleihencheck.de) - Nach einer verhaltenen ersten Jahreshälfte können globale Anleihen in der zweiten Jahreshälfte wieder stärker in den Fokus rücken. Zu dieser Einschätzung kommt Peter Becker, Fixed Income Investment Director bei Capital Group.Zwar würden die Märkte von geopolitischen Spannungen, höheren Energiepreisen, veränderter Arbeitsmarktdynamik und Wachstumsrisiken geprägt bleiben. Doch die Ausgangslage für Anleiheinvestoren habe sich gegenüber früheren Marktphasen deutlich verbessert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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