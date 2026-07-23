New York (www.anleihencheck.de) - Von der morgigen Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) erwartet Patrick Barbe, Head European Fixed Income bei Neuberger, eine Zinspause.Seit der ersten Zinserhöhung im Juni hätten sich die Energiepreise und Konjunkturdaten Barbe zufolge nicht wesentlich verändert und würden nahe am "moderaten EZB-Szenario" liegen, während die Inflationsdaten bis einschließlich Juni deutlich unter den Erwartungen liegen würden. Dass der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Wachstumsprognose für die Eurozone für das Jahr 2026 jüngst auf 0,9% gesenkt habe, ändere aus seiner Sicht nichts am Kurs: "Wir denken nicht, dass solche Wirtschaftsdaten die Politik der EZB ändern werden. Nur eine Rezession oder ein sprunghafter Anstieg der Arbeitslosigkeit können die Geldpolitik der Zentralbank beeinflussen." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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