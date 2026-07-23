Am Ölmarkt nimmt die Dynamik wieder zu. Davon könnte jetzt ein Titel besonders stark profitieren, der operativ überzeugt und mit dem Sprung über 2 wichtige charttechnische Hürden ein Ausrufezeichen gesetzt hat. Für aktive Trader ist das brisant, weil hier steigende Ölpreise auf einen technischen Befreiungsschlag treffen, der erhebliches Potenzial freisetzen könnte.Der Konzern überzeugt mit niedrigen Kosten, hoher Effizienz, starker Bilanz und klarer Kapitaldisziplin. Gleichzeitig stützen neue Projekte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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