Mainz (ots) -Es sollte eine luxuriöse Reise auf einer Superjacht werden - doch sie endete in einer Katastrophe: Am 19. August 2024 sank die Bayesian vor Sizilien innerhalb weniger Minuten, sieben Menschen starben. Warum geriet das als "unsinkbar" geltende Schiff so schnell in Not? "Terra X: Das Drama um die Superyacht Bayesian" rekonstruiert die Ereignisse jener Nacht, zeigt unbekannte Videoaufnahmen und gibt Einblicke in die laufenden Ermittlungen. Ab Mittwoch, 29. Juli 2026, im ZDF-Streaming-Portal verfügbar und am Sonntag, 2. August 2026, 19.30 Uhr, im ZDF.Neue Erkenntnisse über das UnglückUnter den sieben Todesopfern: der britische Milliardär und der Tech-Magnat Mike Lynch sowie dessen Tochter. Experten der britischen Marine Accident Investigation Branch und renommierte Wissenschaftler enthüllen alarmierende neue Erkenntnisse zum Schiffsunglück: Sie berichten von einer unvollständigen Stabilitätsdokumentation, einem extrem hohen Mast, der die Jacht anfällig für Starkwind machte, und einem Wetterereignis, das zu den gefährlichsten seiner Art zählt.Grundlegende Sicherheitsprobleme in der Jachtindustrie?Die "Terra X"-Dokumentation zeigt exklusive Zeugenaussagen, darunter die des Kapitäns des Nachbarboots, Karsten Börner. Der Deutsche rettete die 15 Überlebenden. Der Film zeichnet nicht nur nach, wie es zu diesem Unglück kommen konnte, sondern wirft auch die Frage auf, ob die Jachtindustrie im Zeitalter extremer Wetterlagen vor einem grundlegenden Sicherheitsproblem steht.Kenternde Fähren und Kreuzfahrtschiffe"Terra X" untersucht auch historische Fälle und zeigt, wie das Seereisen sicherer gemacht werden kann. In den letzten 30 Jahren haben Katastrophen wie das Sinken der Roll-on-Roll-off-Fähre "Herald of Free Enterprise" dringende Veränderungen in der Passagiersicherheit ausgelöst. Die Fähre kenterte nur 23 Minuten nach dem Verlassen des Docks, weil die Bugtür offen blieb - es war das schlimmste Schiffsunglück in Friedenszeiten seit der Titanic. Wie schnell technische Probleme zur Gefahr werden können, zeigt die Dokumentation anhand der "Viking Sky": Das Kreuzfahrtschiff lief vor der Küste Norwegens beinahe auf die Felsen auf.KontaktBei Fragen zu "Terra X" im ZDF erreichen Sie Marion Leibrecht telefonisch unter 06131 - 70-16478 oder per E-Mail unter leibrecht.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- Im ZDF-Presseportal steht akkreditierten Journalistinnen und Journalisten der Film als Preview zu Verfügung.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6319933