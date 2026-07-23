Phishing ist für viele Menschen mittlerweile ein Begriff. Wusstet ihr aber, dass es viele verschiedene Arten der betrügerischen Cyberangriffe gibt? Wir zeigen euch, welche wichtigen Phishing-Typen ihr kennen solltet. Egal, ob für Privatpersonen oder Unternehmen: Phishing-Angriffe stellen ein hohes Risiko für Daten dar. Laut dem BSI ist Phishing nach wie vor die größte digitale Bedrohung für viele Menschen. Die Cybersecurity & Infrastructure Security ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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