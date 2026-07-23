Frank Walthes, CEO der Versicherungskammer Bayern, wird ab 2027 Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes der Versicherungsunternehmen in Deutschland (AGV). Er folgt auf Andreas Eurich, der seinen Posten als Co-CEO der BarmeniaGothaer abgibt und deshalb auch den AGV-Vorsitz niederlegt. Der Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland (AGV) bekommt ab Januar 2027 einen neuen Vorsitzenden. Frank Walthes, Vorstandsvorsitzender der Versicherungskammer Bayern, der seit Juli 2015 stellvertretender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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