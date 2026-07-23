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Binance hat am 15. Juli den größten Token-Burn seiner Geschichte abgeschlossen und 1,62 Millionen BNB im Wert von rund 932 Millionen Dollar dauerhaft vernichtet. Die BNB Prognose steht damit vor einer entscheidenden Weichenstellung zwischen Angebotsverknappung und stagnierendem Kurs. Gleichzeitig hat T. Rowe Price einen neuen Multi-Crypto-ETF mit einem BNB-Anteil von elf Prozent aufgelegt. Der Kurs liegt trotz dieser Entwicklungen bei rund 569 Dollar und kämpft seit Wochen mit dem Widerstand bei 590 Dollar. Reicht die Kombination aus schrumpfendem Angebot und frischem institutionellem Kapital für den Ausbruch, oder bleibt der Kurs in der Seitwärtsbewegung gefangen?

BNB Prognose zwischen Rekord-Burn und institutionellem Zugang

Der 36. vierteljährliche Auto-Burn am 15. Juli hat laut Blockonomi insgesamt 1.615.827 BNB aus dem Umlauf entfernt. Der Wert dieser Vernichtung lag bei rund 931,7 Millionen Dollar und markiert den größten einzelnen Burn in der Geschichte des Programms. Das Gesamtangebot sinkt damit auf etwa 133,17 Millionen BNB und rückt dem langfristigen Ziel von 100 Millionen Token näher. Der Auto-Burn-Mechanismus funktioniert unabhängig von der zentralen Börse und verringert das verfügbare Angebot dauerhaft mit jedem Quartal.

Einen Tag später startete T. Rowe Price den TKNZ Multi-Crypto-ETF mit einer BNB-Allokation von elf Prozent, wie CoinMarketCap berichtete. Traditionelle Investoren erhalten damit erstmals regulierten Zugang über ein an der Nasdaq gelistetes Produkt. Die BNB Chain selbst verzeichnet aktuell ein Total Value Locked von fast fünf Milliarden Dollar und eine Stablecoin-Marktkapitalisierung von über 17,8 Milliarden Dollar auf dem Netzwerk. BNB Chain hat die Gasgebühren temporär auf null gesenkt, um neue Nutzer anzuziehen.

Technisch zeigt sich auf dem Zwölf-Stunden-Chart ein inverses Schulter-Kopf-Schulter-Muster mit einer Nackenlinie bei 589 bis 590 Dollar. Ein Ausbruch über diese Zone könnte laut Analysten ein Kursziel von 647 Dollar freisetzen. Die Unterstützung bei 560 bis 564 Dollar hat mehrere Tests überstanden und bildet den Boden der aktuellen Handelsspanne. Der Ausbruch hängt davon ab, ob der ETF-Zugang und der Burn-Effekt genug Nachfrage erzeugen, um den Widerstand endgültig zu durchbrechen. Das schrumpfende Angebot verändert die Gleichung für dieses Quartal, doch manche Investoren suchen Einstiege, bei denen das Verhältnis zwischen Einstiegspreis und möglichem Börsenkurs eine andere Dimension erreicht.

Pepeto als Presale-Projekt mit Cross-Chain-Infrastruktur

Dieselbe Angebotsmechanik, die BNB nach jedem vierteljährlichen Burn wertvoller macht, gilt auch für ein Presale-Projekt, bei dem die Gesamtmenge feststeht und der Börsenstart den Einstieg in einen möglichen Gewinn verwandeln könnte. Ein ehemaliger Binance-Experte hat mit Pepeto eine Handelsplattform geschaffen, auf der jede Transaktion keine Gebühren kostet. Eine Cross-Chain-Bridge verbindet mehrere Blockchains und ermöglicht es Nutzern, Kapital dorthin zu verschieben, wo der beste Handel wartet, ohne für den Transfer zu bezahlen.

Vertragsrisiken, die in diesem Jahr zahlreiche neue Meme-Launches zerstört haben, können dieses Projekt nach Angaben der Entwickler nicht treffen, weil der integrierte Risk Scorer jeden Token prüft, bevor er das Orderbuch erreicht. Das unabhängige Sicherheitsunternehmen SolidProof hat den gesamten Smart Contract geprüft und verifiziert, bevor der Presale öffnete, sodass Käufer auf auditierten Code statt auf unbewiesene Versprechen setzen. Wer auf BNB setzt, wartet Monate auf eine Verdopplung, während Käufer im Pepeto-Presale kalkulieren, dass der aktuelle Einstiegspreis und ein erwarteter Börsenstart eine Spanne erzeugen könnten, die kein Chart in diesem Quartal bieten dürfte.

Mehr als 40.000 Wallets haben sich beteiligt, weil ein Kursanstieg bei BNB Monate dauern dürfte, während dieser Presale das Ergebnis durch ein einziges Listing-Ereignis liefern will. Die Gemeinschaft rund um das Projekt wächst weiter, weil jede neue Phase den erwarteten Börsenstart näherbringt. Auf der Pepeto-Website können Interessierte den Fortschritt der laufenden Phase und die wachsende Teilnehmerzahl verfolgen, die mehr als 10 Millionen Dollar investiert hat. Jede Wallet, die zum Presale-Preis einsteigt, baut eine Position auf, die der Börsenhandel auf einer völlig anderen Skala bewerten könnte als der heutige Einstiegskurs.

Fazit

Die BNB Prognose zeigt ein Quartal, in dem schrumpfendes Angebot und institutioneller Zugang aufeinandertreffen, der Kurs aber unter dem Widerstand bei 590 Dollar verharrt. Anleger, die monatelang auf eine Verdopplung innerhalb der BNB-Charts warten, beobachten dieselbe Rechnung, die Presale-Teilnehmer mit einer einzigen Entscheidung gelöst haben könnten. Das Renditepotenzial des Pepeto-Presale ergibt sich aus dem Abstand zwischen aktuellem Kaufpreis und erwartetem Listing-Kurs, eine Spanne, die BNB in diesem Quartal nicht bieten kann. Wer diesen Preis nicht nutzt, kauft nach dem Börsenstart zum offenen Marktkurs.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die aktuelle BNB Prognose nach dem Rekord-Burn?

Analysten sehen ein Kursziel von 647 Dollar, nachdem der 36. vierteljährliche Burn BNB im Wert von 932 Millionen Dollar vernichtet hat. Der Widerstand bei 590 Dollar muss für eine Bestätigung des Aufwärtstrends durchbrochen werden.

Was ist Pepeto und warum zieht das Projekt Kapital an?

Pepeto ist ein Presale-Projekt mit einer gebührenfreien Handelsplattform, einer Cross-Chain-Bridge und einem integrierten Risk Scorer. Das Projekt hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt und wird von SolidProof auditiert. Weitere Informationen finden Sie auf pepetocoin.com (pepetocoin.com).