Coburg (ots) -Viele der rund 15 Millionen Riester-Sparerinnen und -Sparer in Deutschland fragen sich derzeit, wie sie mit ihrem bestehenden Vertrag umgehen sollen - insbesondere mit Blick auf neue Angebote wie ein Altersvorsorgedepot.Wichtig ist zunächst: Einen Riester-Vertrag sollte man nicht vorschnell kündigen. Denn wer kündigt, verliert meist die staatlichen Zulagen und die steuerlichen Vorteile. Das kann teuer werden. Deshalb gilt: Erst informieren, dann entscheiden.Eine Musterlösung, die für alle passt, gibt es nicht!Vor einer Kündigung gilt es, verschiedene Alternativen zu prüfen. "Denn die richtige Lösung hängt immer von persönlichen Fakten ab - zum Beispiel vom Alter, Einkommen, Familiensituation, Sicherheitsbedürfnis und bestehenden Vorsorgekonzepten", sagt der Riester-Experte Michael Pfeiffer von der HUK-COBURG. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen aktuell nicht übereilt handeln, können sich aber vorbereiten.Alternativen checkenSo kann es sinnvoll sein, den bestehenden Riester-Vertrag unverändert weiterlaufen zu lassen, wenn die Konditionen stimmen und der Vertrag gut in das eigene Vorsorgekonzept passt. Eine andere Möglichkeit besteht darin, den Vertrag beitragsfrei zu stellen, also die laufenden Einzahlungen zu stoppen und den Vertrag ruhen zu lassen. Neue Beiträge können dann zum Beispiel in ein Altersvorsorgedepot oder andere Formen der Altersvorsorge fließen. Außerdem kann geprüft werden, ob eine spätere Übertragung des vorhandenen Riester-Guthabens in ein neues System möglich und finanziell vorteilhaft ist.Schritt für Schritt vorgehenViele neue Angebote befinden sich noch in der Vorbereitung und Details werden erst nach und nach konkretisiert. Produktmanager Michael Pfeiffer empfiehlt deshalb, Schritt für Schritt vorzugehen und Entscheidungen nicht aus der Emotion heraus zu treffen. Sein Tipp: "Wer sich rechtzeitig informiert, seine Unterlagen sortiert und eine qualifizierte Beratung nutzt, kann 2027 in Ruhe und auf Basis belastbarer Zahlen entscheiden - statt aus Unsicherheit heraus zu handeln."Die Medieninformation auf huk.de:Was tun mit bestehenden Riester-Verträgen? (https://www.huk.de/presse/nachrichten/aktuelles/riester-vertrag.html)Die HUK-COBURG VersicherungsgruppeMit deutlich über 13 Mio. Kunden ist die HUK-COBURG der große Versicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigen Angeboten von der Kfz-Versicherung über Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Rechtsschutzversicherung bis hin zur privaten Kranken-, der Lebens- sowie der privaten Rentenversicherung. Mit Beitragseinnahmen 2025 von rund 11 Mrd. Euro zählt sie zu den zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist die Kfz-Versicherung: Mit 14,5 Mio. versicherten Fahrzeugen ist sie der größte deutsche Autoversicherer. In der Haftpflicht- und Hausratversicherung ist sie ebenfalls führend. Die HUK-COBURG mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2025 insgesamt rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Weitere Informationen und Kontakt:HUK-COBURG UnternehmenskommunikationE-Mail: presse@huk-coburg.deKarolin HollandTelefon: 09561-9622603E-Mail: presse@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7239/6319983