Deutschlands politische Kultur oszilliert zu lange zwischen beinharter Ökoideologie und skurrilem Infantilismus - für rationale, bürgerliche Politik bleibt da kein Spielraum. Der Fall des gescheiterten Investitionsvorhabens der amerikanischen Firma OpenAI beschreibt, wie sich zur energiepolitischen Dummheit eine regelrechte Nibelungentreue gegenüber der voraufklärerischen Ideologie des Ökologismus gesellt. Was das Handelsblatt berichtet, klingt beinahe zu skurril, um D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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