Köln (ots) -- Personalmangel begünstigt Arbeitsverdichtung- Mehrarbeit und Überstunden gefährden die Gesundheit- Gesundheitsbewusster Führungsstil erhält Motivation und Leistungsfähigkeit- Beratung durch Expert:innen von TÜV Rheinland: www.tuv.com/amdTrotz der aktuellen konjunkturellen Schwäche bleibt der Fachkräftemangel in Deutschland bestehen. Laut dem Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA) fehlten im Jahresdurchschnitt 2025 in Deutschland 369.516 qualifizierte Arbeitskräfte. Wie groß der Fachkräftemangel ist, hängt dabei stark von der Branche ab. Pflege, Kinderbetreuung und technische Berufe sind laut Institut der deutschen Wirtschaft (IW) besonders betroffen.Der oft über Monate andauernde Personalmangel hat vielfältige Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen: Die Belegschaft muss mehr leisten, um das Arbeitsaufkommen zu bewältigen. Es kann zu Arbeitsverdichtung sowie zu physischen und psychischen Belastungen kommen. In dieser Situation ist es wichtig, dass Führungskräfte Überlastungen bei den Beschäftigten erkennen und gegensteuern. Handlungsempfehlungen zu diesem Thema bietet TÜV Rheinland in seinem Whitepaper "Trotz Fachkräftemangel: Die Gesundheit der Beschäftigten schützen!" (https://go.tuv.com/whitepaper-fachkraeftemangel?wt_mc=Press.Press-Release.no-interface.DE26_A05_HEAL.DE26_A05_HEAL_PR_03.textlink.&cpid=DE26_A05_HEAL_PR_03)Erhöhte Arbeitsbelastung: mehr Stress, höhere UnfallgefahrUm die zusätzliche Arbeit zu bewältigen, müssen die Beschäftigten schneller arbeiten und zusätzliche oder fachfremde Aufgaben übernehmen. Das kann zu Unsicherheit und Zeitdruck bei der Arbeit führen. Mögliche Folgen: Müdigkeit, Erschöpfung, Schlafstörungen, Beschwerden im Bereich des Muskel-Skelett-Systems und Kopfschmerzen sowie psychische Belastungen. Hinzu kommt: Längere Arbeitszeiten, Überstunden und ausgelassene Pausen erhöhen die Unfallgefahr bei der Arbeit. Darüber hinaus führen sie dazu, dass der benötigte Ausgleich in der Freizeit zu kurz kommt.Gesunde Führung - bei Fachkräftemangel besonders wichtigWie Führungskräfte Anzeichen von Überlastung erkennen können, ist laut Iris Dohmen, Arbeitspsychologin bei TÜV Rheinland, eine häufige Frage in Workshops zum gesunden Führen, die sie und ihre Kolleg:innen regelmäßig für Unternehmen durchführen. "Ganz typisch bei psychischen Belastungen sind Gereiztheit oder eine verringerte Fehlertoleranz ", sagt Dohmen. Aber auch mangelnde Kommunikation und vermehrte Missverständnisse könnten auf eine zu hohe Belastung der Beschäftigten hindeuten. Die häufige Folge: Überforderung und sinkende Arbeitszufriedenheit. "In dieser Situation ist es wichtig, dass Führungskräfte ihre Wertschätzung für die Leistung des Teams und jedes Mitarbeitenden zum Ausdruck bringen. Zudem können Führungskräfte die Resilienz im Team fördern, indem sie die Informationen über Stress und Überforderungsreaktionen sowie die Coping-Strategien, beispielsweise aus einem Workshop zum gesunden Führen, mit den Beschäftigten teilen", erklärt Dohmen.Auch Führungskräfte sind durch den Fachkräftemangel einem steigenden Leistungsdruck ausgesetzt, sodass sie Anzeichen der Überlastung auch bei sich selbst erkennen müssen. Denn nur dann können sie eine Vorbildfunktion übernehmen und durch entsprechendes gesundheitsbewusstes Verhalten gegensteuern. "Halten Führungskräfte auch bei hohem Leistungsdruck Pausen, Ruhezeiten und Urlaube ein, signalisieren sie dem Team, dass dieses Verhalten richtig und im Unternehmen akzeptiert ist", unterstreicht Iris Dohmen. Das unterstützt langfristig die Leistungsfähigkeit und die Motivation der Beschäftigten.Umfassende Informationen über das Angebot zum Arbeits- und Gesundheitsschutz von TÜV Rheinland erhalten Unternehmen und Beschäftigte unter: www.tuv.com/amdÜber TÜV Rheinland Arbeitsmedizinische DiensteDie TÜV Rheinland Arbeitsmedizinischen Dienste (AMD) betreiben als Tochterunternehmen der TÜV Rheinland Group bundesweit arbeitsmedizinische Zentren und beraten Betriebe hinsichtlich Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Rund 840 Fachärzt:innen, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Psycholog:innen, Arbeitsmedizinische Assistent:innen, Gesundheitsmanager:innen und Berater:innen setzen sich dafür ein, Risiken und Gefahrenpotenziale in Unternehmen zu verringern und die physische wie psychische Gesundheit zu schützen. Damit gehören die AMD zu einem der größten Anbieter für arbeitssicherheits- bzw. arbeitsmedizinische Dienstleistungen in Deutschland. Ging es beim Arbeitsschutz lange nur um die technische Vermeidung von Arbeitsunfällen, so kümmern sich die AMD heute zunehmend um die ganzheitliche Prävention und Gesundheitsvorsorge.Über TÜV RheinlandDie Welt zu einem sicheren Ort machen: Dafür steht die TÜV Rheinland AG als einer der international führenden Prüfdienstleister - seit über 150 Jahren. Mehr als 28.000 Mitarbeitende prüfen, testen und zertifizieren Produkte, Anlagen und Prozesse und trainieren Menschen in zahlreichen Berufen - an 500 Standorten in gut 50 Ländern rund um den Globus. Als Teil der Qualitätsinfrastruktur mit Hauptsitz in Köln und einem jährlichen Umsatz von rund 3 Milliarden Euro bringt TÜV Rheinland Sicherheit in zentrale Lebens- und Wirtschaftsbereiche. Seit 2006 ist das Unternehmen Mitglied im UN Global Compact gegen Korruption und für mehr Nachhaltigkeit. Website: www.tuv.comIhr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Pressestelle TÜV Rheinland, Tel.: +49 2 21/8 06-21 48Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über contact@press.tuv.com sowieim Internet: www.tuv.com/presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31385/6320014