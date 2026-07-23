Wie Michael Burry hat auch John Paulson mit Wetten gegen den US-Immobilienmarkt während der Finanzkrise ein Vermögen angehäuft. Hierzulande ist der Hedgefondsmanager allerdings nur eingefleischten Börsianern ein Begriff. Jetzt setzt der Milliardär voll auf Gold - und ist überzeugt, dass das Edelmetall erst am Beginn einer langfristigen, gewaltigen Hausse steht.Den Grundstein für sein Vermögen legte Paulson Mitte der 2000er-Jahre. Über seinen Hedgefonds setzte er mit sogenannten Credit Default Swaps ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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