Sie sieht aus wie eine Zahnspange: Beim Mouthpad steuert ihr den Cursor mit eurer Zunge. Davon profitieren sollen Menschen, die eine reguläre Maus nicht benutzen können. Das sogenannte "Mouthpad" wurde erstmals 2024 auf der CES als Konzeptidee präsentiert. Jetzt ist der Verkauf in den USA gestartet worden. Das Mouthpad wird individuell angefertigt und passt wie ein schlanker Retainer über die oberen Zähne. Wenn man es in den Mund einführt, erinnert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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