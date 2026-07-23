© Foto: Frank Molter - dpaDie Ölpreise erreichten am Donnerstag den höchsten Stand seit über einem Monat und stiegen damit den fünften Tag in Folge.Der Konflikt zwischen dem Iran und den USA spitzt sich weiter zu. Die USA beendeten in der Nacht den 12. Angriffstag in Folge. Zudem werden laut US-Medien Langstreckenbomber in der Region eingesetzt. Brent-Rohöl stieg im frühen Handel am Donnerstag um bis zu 5 Prozent auf über 98 US-Dollar je Barrel und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 3. Juni. Die iranischen Milizen gaben an, dass ein Öltanker nach einer Explosion in Brand geraten sei, als er versuchte, einer verminten Route im südlichen Teil der Straße von Hormus nahe der Küste Omans zu folgen, und dass zwei …
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