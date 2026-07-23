Anzeige / Werbung

Der Cardano Kurs ist in den letzten 24 Stunden um rund 8 Prozent gestiegen und handelt bei etwa 0,17 Dollar. Auslöser ist die erfolgreiche Aktivierung des Van Rossem Hard Fork am 18. Juli 2026, der Cardano auf Protokoll Version 11 gebracht hat. Damit hat Cardano den ersten Hard Fork seiner Geschichte durchgeführt, der vollständig durch On-Chain-Governance beschlossen wurde, ohne Beteiligung des Gründungsunternehmens Input Output. Trotz des Anstiegs bleibt ADA rund 94 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,10 Dollar. Ob der Ausbruch über 0,17 Dollar nachhaltig ist oder ob die stärksten Einstiegsmöglichkeiten dieses Zyklus woanders entstehen, entscheidet sich in den kommenden Wochen.

Cardano Kurs reagiert auf den ersten vollständig dezentral gesteuerten Hard Fork

Der Van Rossem Hard Fork wurde am 18. Juli 2026 auf Slot 192.844.800 aktiviert und hat das Cardano-Mainnet auf Protokoll Version 11 gebracht, ohne dass ein einziger Moment Ausfallzeit gemeldet wurde. Drei separate Gremien stimmten dem Upgrade zu. Delegierte Vertreter, sogenannte DReps, votierten mit 77,63 Prozent dafür und Stakepool-Betreiber mit 52,7 Prozent. Das Constitutional Committee stimmte mit sechs zu null bei einer Enthaltung.

Laut Bitcoin.com ist es der erste Hard Fork in der Geschichte von Cardano, der nicht von Input Output, Emurgo oder der Cardano Foundation koordiniert wurde. Dieses Ergebnis markiert einen Wendepunkt für das Netzwerk, weil es beweist, dass Cardano sich selbst weiterentwickeln kann.

Technisch senkt Van Rossem die Kosten für die Ausführung von Plutus Smart Contracts und führt neue kryptografische Werkzeuge ein, darunter BLS12-381-Multiplikation und native Array-Typen. Diese Änderungen bilden das Fundament für Ouroboros Leios, das laut Yahoo Finance einen Durchsatz von über 1.000 Transaktionen pro Sekunde anstrebt. Das öffentliche Testnetz Musashi Dojo läuft seit dem 23. Juni und Gründer Charles Hoskinson erwartet, dass Leios noch vor Ende 2026 das Mainnet erreicht.

Großanleger mit Beständen zwischen 100.000 und 100 Millionen ADA haben ihre Salden auf den höchsten Stand seit 2023 gebracht. Der Cardano Kurs liegt bei etwa 0,17 Dollar mit einem Anstieg von 8 Prozent in 24 Stunden, handelt aber weiterhin unter dem 50-Tage-Durchschnitt bei 0,1885 Dollar und dem 200-Tage-Durchschnitt bei 0,2969 Dollar. Die Erholung vom Tief bei 0,14 Dollar zeigt zwar Kaufinteresse, doch die technische Struktur bleibt verhalten, und manchmal liegen die stärksten Einträge eines Zyklus nicht auf den großen Charts.

Pepeto zeigt, was der Cardano Kurs bei seiner Marktkapitalisierung nicht bieten kann

Die Governance-Struktur von Cardano funktioniert, doch die Erholung von 0,14 auf 0,17 Dollar zeigt, wie langsam der Cardano Kurs bei sechs Milliarden Dollar Marktkapitalisierung auf gute Nachrichten reagiert. Wer Renditen sucht, die ein Portfolio tatsächlich verändern, braucht einen früheren Einstieg, als ihn der gelistete Markt bei dieser Bewertung bieten kann. Genau das bietet Pepeto, eine Meme-Coin-Börse, die ein Mitgründer des originalen Pepe-Coins entwickelt hat und die vor dem Listing mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat, als die Angstindikatoren auf Mehrjahrestiefs standen.

Verlässliche Informationen vor einer Marktbewegung zu erhalten ist eine der größten Herausforderungen im Trading, und genau dieses Problem adressiert PepetoSwap. Die Börse arbeitet komplett ohne Handelsgebühren auf jedem Swap, sodass Trader keine Plattformkosten tragen. Die Cross-Chain Bridge verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Transferkosten, sodass Kapital nie auf einem einzigen Netzwerk festsitzt, wenn sich die Marktbedingungen verschieben. Wer bisher auf anderen Plattformen hohe Gebühren bezahlt oder verzögert auf Kursbewegungen reagiert hat, findet hier einen direkteren Weg zu den Positionen, die am meisten zählen.

Pepeto arbeitet mit einem festen Gesamtangebot von 420 Billionen Token, das von Anfang an festgelegt wurde. Die offizielle Pepeto-Website bestätigt, dass der komplette Smart-Contract-Code vor dem öffentlichen Presale-Start einer umfangreichen Prüfung durch die unabhängige Sicherheitsfirma SolidProof unterzogen und für sicher befunden wurde, und dieses Maß an Verifizierung ist etwas, das die meisten Presale-Projekte in diesem Markt schlicht nicht vorweisen können. Wer ein Projekt mit bewiesener Finanzierung, abgeschlossener Prüfung und laufenden Tools wählt, solange der Presale noch läuft, sichert sich eine Einstiegsart, die auf keinem gelisteten Chart verfügbar ist.

Fazit

Die beste Antwort auf den Cardano Kurs findet sich nicht immer im lautesten Chart, und manchmal liegt sie in dem Einstieg, den die breite Masse bisher übersehen hat. Die SolidProof-Prüfung ist abgeschlossen und PepetoSwap läuft bereits, was Pepeto eine höhere Obergrenze als jede gelistete Erholung bei ADA verleiht. Wer den Presale-Einstieg heute sichert, nutzt genau die Methode, mit der die größten Renditen in jedem Zyklus entstanden sind, und jede neue Phase reduziert das verbleibende Renditepotenzial für spätere Käufer.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht die Cardano Kurs Prognose für 2026?

Analysten sehen ADA zwischen 0,17 und 0,27 Dollar bis Jahresende, abhängig vom Leios-Upgrade und der Kaufaktivität der Großanleger.

Warum taucht Pepeto in Cardano Kurs Diskussionen auf?

Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt und bietet Tools wie PepetoSwap und die Cross-Chain Bridge. Mehr auf pepetocoin.com, der offiziellen Pepeto-Website.