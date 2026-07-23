München (ots) -Auf der Suche nach digitalem Detox und Entschleunigung rückt ein überraschender Trend in den Fokus. Das Beobachten von Vögeln, Bird Watching, ist kein Nischenthema mehr. Für die Kombination aus Trendhobby und Fernweh bieten sich drei Destinationen an, die reich an den unterschiedlichsten Vogelpopulationen sind und mit seltenen endemischen Arten aufwarten.IslandAuf der Insel hoch oben im Nordatlantik wurden bisher 360 verschiedene Vogelarten registriert, von denen rund 85 dort brüten. Der Atlantische Papageitaucher ist einer der bekanntesten Vögel Islands. Ungefähr 60 Prozent des Weltbestands nisten dort. Der Norden ist bekannt für die Kragenente, den Gerfalken und die Spatelente, die innerhalb Europas nur auf Island brütet. An der Látrabjarg-Klippe in den Westfjorden brüten zahlreiche Seevögel, darunter fast die Hälfte des weltweiten Bestands an Tordalken. An der Südküste bietet die Felsenhalbinsel Dyrhólaey Gelegenheiten, verschiedene Seevögel aus kurzer Distanz an den Klippen zu beobachten.La RéunionDie französische Vulkaninsel punktet bei Vogelkundlern mit absoluter Exklusivität durch einzigartige endemische Arten. Vögel waren die ersten Bewohner der Insel La Réunion. Zu den seltensten Arten gehört der Newton-Raupenfänger. Der Weißschwanz-Tropikvogel, oder auch Paille-en-Queue, ist einer der typischsten Vögel auf der Insel. Im Hochland von La Réunion befindet sich der Lebensraum der Reunionweihe und des neugierigen Reunion-Schwarzkehlchen, auch Tec-Tec, genannt.BelizeIm Mittelamerikanischen Belize können Hobby-Ornithologen bis zu 500 Vogelarten entdecken. Bei einem Kanu-Ausflug durch Lagunen, Sümpfe und Marschland des Crooked Tree Wildlife Sanctuary (https://www.travelbelize.org/attraction/crooked-tree-wildlife-sanctuary/) ist es nicht selten 20 bis 40 verschiedene Vogelarten zu sichten. Mit etwas Glück entdeckt man den seltenen Jabiru-Storch, den größten flugfähigen Vogel Mittel- und Südamerikas. Im Regenwald leben ebenso tropische Vögel wie Kolibris oder Tukane, der Nationalvogel Belizes. Die üppigen Küstenwälder des Naturschutzgebiets Half Moon Caye (https://www.travelbelize.org/de/attraction/half-moon-caye/) sind einzige Brutstätte für Rotfußtölpel in Belize. Ein besonderer Bewohner des Payne's Creek National Parks (https://tidebelize.org/paynes-creek-national-park/) ist eine Unterart der Gelbkopfamazone, die ausschließlich in Belize vorkommt.Medienkontakt:Anna Jablonowski und Saskia Strobltraveldach@finnpartners.comFINN Partners DeutschlandOriginal-Content von: Finn Partners Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161790/6320060