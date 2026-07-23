Traton rechnet nach einem schwachen ersten Halbjahr mit besseren Geschäften in der zweiten Jahreshälfte. Die VW-Nutzfahrzeugtochter hat daher die Prognosen modifiziert. Die Aktie springt kräftig an und schiebt die Papiere von Wettbewerber Daimler Truck mit an. In diesem Umfeld könnte auch die Aktie dieses Nutzfahrzeugzulieferers auf die Überholspur wechseln. Mit der Übernahme des schwedischen Agrartechnikherstellers Ålö im Jahr 2020 hat JOST den strategischen Wandel von On-Highway- zu Off-Highway-Endmärkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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