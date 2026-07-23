Mainz (ots) -"Ich bin eine Überwinderin", sagt Yemisi Mabry - zum Zeitpunkt der Dreharbeiten Ogunleye. Am 9. August 2024 gewinnt die Kugelstoßerin in Paris überraschend und nach einem Sturz im ersten Versuch olympisches Gold für Deutschland. Schon vor ihrer Sportkarriere musste die Tochter einer deutschen Mutter und eines nigerianischen Vaters Hürden überwinden. "37°" zeigt ein Porträt der Sportlerin über Zugehörigkeit, seelische und körperliche Kraft und über die Kunst, immer wieder aufzustehen. Der Film "37°: Das Gold ihres Lebens - Kugelstoßerin Yemisi" von Tina Soliman und Thorsten Lapp ist ab Montag, 27. Juli 2026, 5.00 Uhr, im ZDF-Streaming verfügbar und am Dienstag, 28. Juli 2026, 22.15 Uhr, im ZDF zu sehen.Weitere "37°"-Reportagen im August:"37°: Zwischen uns die Wahrheit"Film von Max DammDebatten über Corona, Kriege oder persönliche Interessen spalten nicht nur in Talkshows, sie belasten Familien und Freundschaften. Die "37°"-Reportage "Zwischen uns die Wahrheit" begleitet am Dienstag, 4. August 2026, 22.15 Uhr, im ZDF und am Sendetag vorab im ZDF-Streaming Menschen, die auf sehr unterschiedliche Weise um Orientierung ringen. Autor Max Damm fragt, was mit der Gesellschaft passiert, wenn die Menschen einander nicht mehr glauben und wie man miteinander im Gespräch bleiben kann, wenn jede Seite überzeugt ist, im Besitz der Wahrheit zu sein. Gemeinsam mit der Transformationsforscherin Maja Göpel, dem Soziologen Hartmut Rosa, dem Philosophen Philipp Hübl und der Journalistin Nena Brockhaus geht der Film grundlegenden Fragen über Wahrheit und Vertrauen nach."37°: Alpha - Wann ist ein Mann ein Mann?"Film von Valerie von BoehnWas bedeutet es, ein Mann zu sein? Bei Dating-Coaches und Fitness-Influencern suchen junge Männer Orientierung. Im Internet finden sie Vorbilder für Stärke, Dominanz und Erfolg. Allzu oft finden sie in diesen Netzwerken aber auch traditionelle Rollenbilder und frauenfeindliche Narrative. Die "37°"-Reportage "Alpha - Wann ist ein Mann ein Mann?" fragt am Dienstag, 18. August 2026, 22.15 Uhr, im ZDF und am Sendetag vorab im ZDF-Streaming, warum diese Botschaften so wirksam sind und was sie mit jungen Männern machen. Der Film von Valerie von Boehn zeigt, wie Algorithmen Inhalte verstärken, wie Männlichkeitsbilder inszeniert und vermarktet werden und weshalb sie besonders in Phasen von Unsicherheit und Orientierungslosigkeit auf Resonanz stoßen."37°: Im Gefängnis: Das Prinzip Hoffnung"Film von Manfred KarremannWie sieht der Alltag im Strafvollzug und in der Sicherungsverwahrung aus? Die "37°"-Reportage "Im Gefängnis: Das Prinzip Hoffnung" zeigt Häftlinge, die sich mit Fragen zu Schuld, Verantwortung und verlorener Lebenszeit auseinandersetzen. Der Film von Manfred Karremann ist am Dienstag, 25. August 2026, 22.15 Uhr, im ZDF zu sehen und am Sendetag ab 5.00 Uhr im ZDF-Streaming abrufbar.KontaktBei Fragen zu "37°" erreichen Sie Magda Huthmann per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de und telefonisch unter 06131 - 70-12149 und Christina Betke per E-Mail unter betke.c@zdf.de und telefonisch unter 06131 - 70-12717.Die ZDF-Kommunikation erreichen Sie per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/37grad) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Presseinformation (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/37-hype-die-noelgoescrazy-story) zu "37°: Das Gold ihres Lebens - Kugelstoßerin Yemisi"- Presseinformation (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/37) zu "37°"- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen folgende "37°"-Reportagen (nach Log-in) als Presse-Preview zur Verfügung:* "Das Gold ihres Lebens - Kugelstoßerin Yemisi" (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37-das-gold-ihres-lebens-kugelstosserin-yemisi)* Alpha - Wann ist ein Mann ein Mann?: ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37-alpha-wann-ist-ein-mann-ein-mann)* Im Gefängnis: Das Prinzip Hoffnung: ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37-im-gefaengnis-das-prinzip-hoffnung)- 37 Grad (https://www.zdf.de/37-grad-196) im ZDF-Streaming-Portal- 37 Grad Leben (https://www.zdf.de/37-grad-leben-108) im ZDF-Streaming-Portal- 37 Grad (@zdf37grad) (https://www.instagram.com/zdf37grad/) bei Instagram- 37grad (@37grad) (https://www.tiktok.com/@37grad?lang=de-DE) bei TikTok- 37° bei YouTube (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F37Grad&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396629879%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=6iplF%2BkJaq5pZS5D30dbOLrC7TsUiLv1uB7JEaIXPnU%3D&reserved=0)- 37° bei Facebook (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FZDF37Grad%2F%3Flocale%3Dde_DE&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396701735%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=t4T%2BNTAiX0euI%2BiB%2BbpV6RnSCFqWJTqSVmnKUMkFhWw%3D&reserved=0)- ZDF 37 Grad | WhatsApp-Kanal (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.whatsapp.com%2Fchannel%2F0029Vb9sFwQI1rciwXXjSP1i&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396716664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=BPWkQfwwGETZRTthX%2B5bDPIF7sE%2FTFhjCRat4XXKkZg%3D&reserved=0)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6320080