Wer ein altes Smartphone herumliegen hat, kann es wieder zu einem nützlichen Alltagshelfer machen. Ein Tool macht die Geräte zu zusätzlichen Bildschirmen mit zahlreichen Informationen. Wie du das Tool nutzen kannst. Nach einem Gerätewechsel werden alte Smartphones und Tablets meist einfach in die nächstbeste Schublade verfrachtet und verbringen dort ihre Zeit, bis sie schließlich doch ausgemistet werden. Doch es geht auch besser. Alte Geräte können ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n