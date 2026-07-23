Pressbaum bei Wien (ots) -Fruchtig-herbe Neuheit für den SommerWenn die Temperaturen steigen, sind leichte Erfrischungen gefragt. Besonders alkoholfreie Drinks und Mocktails erfreuen sich wachsender Beliebtheit und zeigen, wie vielseitig Genuss auch ohne Alkohol sein kann. Gefragt sind dabei Zutaten, die geschmacklich überraschen und sich unkompliziert kombinieren lassen. Mit dem neuen Bio-Granatapfelsirup greift Höllinger diesen Trend auf. Der Neuzugang im Sirup-Sortiment ist ab sofort im Höllinger Online-Shop und auf Amazon erhältlich.Kaum eine Frucht verbindet Geschichte und Geschmack so eindrucksvoll wie der Granatapfel. Bereits in der Antike galt er als Symbol für Fruchtbarkeit und Leben und wird bis heute für sein unverwechselbares Aroma geschätzt. Ursprünglich aus dem Nahen Osten stammend, zählt er heute weltweit zu den beliebtesten Früchten. Was ihn kulinarisch besonders spannend macht, sind seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten im Drink und Foodbereich, sowohl in süßen als auch in salzigen Kreationen.Die wachsende Bedeutung des Granatapfels spiegelt sich auch in der Marktentwicklung wider: Europa war 2025 nach Nordamerika bereits der zweitgrößte Markt für Granatapfelsaft und zeichnet sich insbesondere durch die hohe Nachfrage nach Bio-Produkten sowie nachhaltig gewonnenen Rohstoffen aus. Der europäische Granatapfelsaftmarkt wird bis 2034 durchschnittlich um 6,2 Prozent pro Jahr wachsen. Treiber dieser Entwicklung sind vor allem der Trend zu pflanzenbasierten und funktionellen Getränken sowie Clean-Label-Produkten. (Pomegranate Juice Market Research Report 2034 (bzw. ergänzend Pomegranate Market Research Report 2034), Dataintelo, April 2026)Vielfältig einsetzbar - vom Mocktail bis zum DessertDer neue Bio-Granatapfelsirup ergänzt das Bio-Sirupsortiment von Höllinger um eine außergewöhnliche Geschmacksrichtung. Als Basis wird natürtrüber Bio-Granatapfelsaft aus Sizilien verwendet. Er verleiht dem Sirup seinen natürlichen und vollmundigen Geschmack. Die Kombination aus fruchtiger Süße und feiner Herbe macht ihn zu einer vielseitigen Zutat für Getränke und Speisen. Ob klassisch mit Wasser oder Soda gemischt oder als Eistee sowie kreative Mocktails, der Neuzugang eignet sich perfekt für warme Sommerabende in bester Gesellschaft. Auch Desserts wie Panna Cotta, Joghurt, Eis oder Sorbets erhalten durch die intensive Granatapfelnote eine fruchtige Raffinesse."Mit unserem Granatapfelsirup möchten wir zeigen, wie einfach besonderer Sommergenuss sein kann - fruchtig, erfrischend und vielseitig kombinierbar", erklärt Gerhard Höllinger, Geschäftsführer von Höllinger.Mit dem neuen Granatapfelsirup macht Höllinger sein Innovationsfeuerwerk komplett. Nach den bereits erfolgreich eingeführten Sorten Bio-Früchtetraum und Bio-Zitronenmelisse bereichert die fruchtig-herbe Neuheit das Sirupsortiment mit ihrem charakteristischen Geschmack.Rezepttipp: Granatapfelsirup-SlushieZutaten (für 2 große Gläser):- 100 ml Höllinger Bio-Granatapfelsirup- 250 ml kaltes Wasser- 30 ml Bio-Zitronensaft- 450-500 g Eiswürfel- Frische Minze und Granatapfelkerne zum GarnierenZubereitung:Granatapfelsirup, Wasser und Zitronensaft im Standmixer kurz vermischen. Die Eiswürfel dazugeben und alles so lange mixen, bis eine feine, halbgefrorene Slushie-Konsistenz entsteht. Sofort in gekühlte Gläser füllen und nach Belieben mit Minze und Granatapfelkernen garnieren.Höllinger Webshop Zum Webshop (https://hoellinger-juice.at)Pressekontakt:Himmelhoch GmbHSophie Harfmann, MATelefon: +43 676 623 4144E-Mail: sophie.harfmann@himmelhoch.atOriginal-Content von: Höllinger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163132/6320097